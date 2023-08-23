رابع جولات بطولة الأردن لسباقات الكارتينج تقام غدا

وتجري يوم غد عملية الفحص الفني للسيارات لفئة السينيور- ماكس من الساعة 9 إلى 10 صباحا، وسيتم تقديم شرح مفصل عن جولة السينيور- ماكس من الساعة 10.5 – 10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة 10.30 – 10.35 صباحا، وتبدأ التصفيات من الساعة 10.55 إلى 11.5 صباحا، وتبدأ جولة (بريد جرايد للسباق الأول)، من الساعة 11.20 – 11.25 صباحا، وتبدأ جولة (بري فاينل) للسباق الأول وتضم (12) لفة الساعة 11.25 صباحا، وتبدأ جولة (بريد غرايد للسباق الثاني)، من الساعة 12 – 12.5 ظهرا، ومن ثم جولة (فاينل) للسباق الثاني وتضم (16) لفة عند الساعة 12.5 ظهرا.
وفاز بالجولة الأولى من بطولة الأردن للكارتينج مهند أبو دبرة، وأحرز سند حموي المركز الثاني، وجاء عبد الله الجبوري في المركز الثالث، وفاز في الجولة الثانية سند الحموي واحتل فيصل ناشخو المركز الثاني، وجاء عبد الله قوقا المركز الثالث.
وفاز في الجولة الثالثة فيصل ناشخو، واحتل سند الحموي المركز الثاني وجاء حمزة أبو عنبر بالمركز الثالث.
الترتيب العام لبطولة الأردن
المركز الأول: سند حموي برصيد 111 نقطة.
المركز الثاني: فيصل ناشخو برصيد 99 نقطة.
المركز الثالث: مهند أبو دبرة برصيد 98 نقطة.
المركز الرابع: جمال صوالحي برصيد 69 نقطة.
المركز الخامس: عبد الله قوقا برصيد 65 نقطة.
المركز السادس: عبد الله الجبوري برصيد 63 نقطة.
المركز السابع: حمزة أبوعنبر برصيد 28 نقطة.
المركز الثامن: عون الناصر برصيد 24 نقطة.
المركز التاسع: رعد عبادي برصيد 16 نقطة.