الخميس 24 آب 2023
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رابع جولات بطولة الأردن لسباقات الكارتينج تقام غدا

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الملصق الرسمي للجولة الرابعة من بطولة الاردن لسباقات الكارتينج -(من المصدر)
عمان – تنطلق‎ ‎يوم غد الجمعة الجولة الرابعة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينج في حلبة منجا بمحافظة مادبا، بدعم من ‏شركة ‏زين ‏الأردن.‏
وتجري يوم غد عملية الفحص الفني للسيارات لفئة السينيور- ماكس من الساعة 9 إلى 10 صباحا، وسيتم تقديم شرح مفصل عن ‏‏‏جولة ‏السينيور- ماكس من الساعة 10.5 – 10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة 10.30 – 10.35 صباحا، وتبدأ ‏‏‏التصفيات ‏من الساعة 10.55 إلى 11.5 صباحا، وتبدأ جولة (بريد جرايد للسباق الأول)، من الساعة 11.20 – 11.25 صباحا، وتبدأ ‏‏‏جولة (بري ‏فاينل) للسباق الأول وتضم (12) لفة الساعة 11.25 صباحا، وتبدأ جولة (بريد غرايد للسباق الثاني)، من الساعة 12 – ‏‏‏‏12.5 ظهرا، ‏ومن ثم جولة (فاينل) للسباق الثاني وتضم (16) لفة عند الساعة 12.5 ظهرا.‏اضافة اعلان
وفاز بالجولة الأولى من بطولة الأردن للكارتينج مهند أبو دبرة،‎ ‎وأحرز سند حموي المركز الثاني، وجاء عبد الله ‏الجبوري ‏في ‏المركز الثالث، وفاز في الجولة الثانية سند الحموي واحتل فيصل ناشخو المركز الثاني، وجاء عبد الله قوقا المركز ‏الثالث.‏
وفاز في الجولة الثالثة  فيصل ناشخو، واحتل سند الحموي المركز الثاني وجاء حمزة أبو عنبر بالمركز الثالث.‏
الترتيب العام لبطولة الأردن 
المركز الأول: سند حموي برصيد 111 نقطة.‏
المركز الثاني: فيصل ناشخو برصيد 99 نقطة.‏
المركز الثالث: مهند أبو دبرة برصيد 98 نقطة.‏
المركز الرابع: جمال صوالحي برصيد 69 نقطة.‏
المركز الخامس: عبد الله قوقا برصيد 65 نقطة.‏
المركز السادس: عبد الله الجبوري برصيد 63 نقطة.‏
المركز السابع: حمزة أبوعنبر برصيد 28 نقطة.‏
المركز الثامن: عون الناصر برصيد 24 نقطة.‏
المركز التاسع: رعد عبادي برصيد 16 نقطة.‏
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