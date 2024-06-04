رافضاً منافسة لاعب إسرائيلي.. العراقي عاشور ينسحب من بطولة العالم للسباحة

في خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، انسحب السباح البارالمبي العراقي محمد علاء عاشور من السباق النهائي لسلسلة بطولة العالم للسباحة البارالمبية التي تقام حالياً في ألمانيا، والمؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية في باريس، بعد أن وجد نفسه في مواجهة لاعب إسرائيلي.

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ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الأمين العام المساعد، رئيس اتحاد السباحة البارالمبي العراقي هاشم فرز الإثنين 3 يونيو/حزيران 2024: أن" قرار البطل محمد علاء جاء تأكيداً على موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ورفضه التام للكيان الصهيوني".



فرز أوضح أن "الواقعة شهدت ردود أفعال متباينة، حيث عبر عدد من الرياضيين والجماهير عن دعمهم لقراره، مشيرين إلى أن الرياضة ليست بمعزل عن السياسة وأن المواقف المبدئية يجب أن تكون لها الأولوية".



من جهته، أعرب عاشور عن فخره باتخاذ هذا القرار، مؤكداً أن "مقاطعته تأتي تضامناً مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال"، مبيناً أن "كرامة الوطن أهم من أي ميدالية أو تكريم، وقراره كان واضحاً وصريحاً، ولن يتنافس مع أي رياضي يمثل الكيان الذي ينتهك حقوق الفلسطينيين".



يشار إلى أن محمد علاء عاشور يعتبر من أبرز الرياضيين البارالمبيين في السباحة، وسبق له أن حقق العديد من الألقاب والميداليات على المستويين القاري والدولي. وموقفه الشجاع يضيف له إنجازاً جديداً، ليس في سجل الميداليات، وإنما في سجل المواقف الإنسانية والوطنية.