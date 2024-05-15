رالي الأردن الدولي ينطلق في البحر الميت اليوم

أيمن وجيه الخطيب

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البحر الميت - ينطلق مساء اليوم، في منطقة البحر الميت، رالي الأردن – الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط للراليات.وسجل للمشاركة في الرالي 29 سائقا من 8 دول، ويقام ضمن منافسات الرالي، الجولة الثانية من بطولة الأردن للراليات المحلية.وتبلغ مراحل الرالي 15 مرحلة خاصة مرصوفة بالحصى، وتقام على مدار ‏يومين مسافتها ‏الإجمالية 195.2 كم، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 48. 575 كم، ويقام الرالي بدعم من شركة زين الأردن.كما يعقد اليوم المؤتمر الصحفي للرالي، بمشاركة أبرز الأبطال.وتتضمن فعاليات يوم غد، مراحل ‏البانوراما والبحاث والمغطس وجولة ‏واحدة عبر مرحلة قصيرة في البحر الميت. ‏‎وتتكون فعاليات بعد غد، مراحل الشونة والروضة والتركي والسويمة قبل الحفل الختامي الذي يقام البحر الميت. ‏َويشارك في نسخة رالي الأردن العام الحالي مشاركة، ضمن بطولة "رالي 2"، ‏ كل من: البطل الإقليمي القطري ناصر العطية وملاحه جوفاني بيرناكي (بولندا)، على متن سيارته سكودا فابيا "آر سي"، ويطارد العطية ‏تحقيق الفوز بلقب رالي الأردن للمرة الـ16، وعبد الله الرواحي (سلطنة عُمان) وملاحه عطا الحمود(الأردن) على متن سيارة شكودا ‏فابيا‎ ‎آر 5، الذي يطمح إلى جانب ملاحه الحمود لتحقيق لقب رالي الأردن للمرة الثانية، وعبد العزيز الكواري (قطر) وملاحه مارشال ‏كلارك (بريطانيا) على متن سيارة سكودا فابيا "آر سي"، وخالد السويدي (قطر) وملاحه روس ديفيد وايتوك ‏‏(بريطانيا)، على متن سيارته سكودا فابيا "آر سي"، ودينيس كروتوف (قيرغستان) وملاحه يوري كوليكوف (قبرص) على متن ‏سيارة سكودا فابيا، وبدر الفايز (الأردن) وملاحه جوزيف مطر (لبنان) على متن سيارة سكودا فابيا، وناصر خليفة العطية (قطر) ‏وملاحه زياد شهاب (لبنان) على متن سيارة فورد فيستا.‏ويشارك في بطولة "‏رالي ميرك 2"، 9 سائقين هم: عيسى أبو جاموس (الأردن) وملاحه عماد جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، أمير ناصيف (الأردن) وملاحه مصطفى جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، وشادي شعبان (الأردن) وملاحه سامرعيسى ‏‏(الأردن) على متن سيارة ايفو 9، شاكر جويحان (الأردن) وملاحه كارلوس حنا (لبنان) على متن سيارة ايفو 10، أحمد خالد (لبنان) وملاحه موسى جهريان (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، وحمادة عودة ‏‏(فلسطين) وملاحه يزن جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 10، حسام سالم (الأردن) وملاحته نانسي المجالي (الأردن) على متن ‏سيارة ايفو 10، فادي دهشان (الأردن) وملاحه زيد أبو زيد (الأردن) على متن سيارة ايفو 9، زكريا العامري (سلطنة عُمان) وملاحه محمد المزروعي (سلطنة عُمان) على متن سيارة ‏سوبارو امبريزا، إيهاب الشرفا (الأردن) وملاحه يوسف جمعة (الأردن) على متن سيارة ايفو 9.‏وفي بطولة "رالي 5‎‏"، يشارك شادي الفقيه (لبنان) وملاحه سامي صفير (لبنان) على متن سيارة رينو كليو.‏كما يشارك في بطولة المجموعة "‏ايه"‏‎ ‎‏5 متسابقين هم: سلامة القماز (الأردن) وملاحه فايز القماز (الأردن) على متن سيارة ايفو ‏‏6، فيصل القماز (الأردن) وملاحه أنس أبو السعيد (الأردن) على متن سيارة ايفو 7، عاصم عارف (الأردن) وملاحه أحمد ‏جانخوت (الأردن) على متن سيارة سوبارو امبريزا، أمجد الشيخ (الأردن) وملاحه جاد نباص (الأردن) على متن سيارة سوبارو ‏امبريزا، بدر الهلالات (الأردن) وملاحه عامر موسى (الأردن) على متن متن سيارة سوبارو امبريزا.‏وفي بطولة "‏ام2" يشارك 6 متسابقين هم: هاشم كلبونة (الأردن) وملاحه ماهر الفقهاء(الأردن) على متن سيارة بلاك إيرس، ‏الحسن الخطيب (الأردن) وملاحه حمدان العواملة (الأردن) على متن سيارة تويوتا اف جي، عدنان تايه (فلسطين) وملاحه خالد ‏تايه (فلسطين) على متن سيارة ميتسوبيشي باجيرو، حسان الكايد (فلسطين) وملاحه أمير عصيبي (فلسطين) على متن سيارة بي ام ‏دبليو باغي، جمعة فريوان (فلسطين) على متن سيارة نيسان نافارا ، ومحمد الجبارين (فلسطين) وملاحه يوسف مليحات (فلسطين) ‏على متن سيارة هيونداي باغي.