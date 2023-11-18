راموس يصدم جماهير ريال مدريد.. ويدافع عن نفسه (فيديو)

انتشر مقطع فيديو على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يُظهر سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد السابق ولاعب إشبيلية الحالي، وهو يرفض التوقيع على قميص نادي العاصمة الإسبانية، أثناء خروجه من تدريبات الفريق الأندلسي.



وأثار تصرف راموس جدلا وغضبا بين مشجعي فريقه السابق، الذي دافع عن ألوانه بين عامي 2005 و2021 وحقق معه أكثر من 20 لقبًا.

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وأوضح راموس سبب تصرفه في تغريدة على منصة "إكس" المعروفة سابقا باسم "تويتر" قال خلالها: قبل تلك اللحظة كنت قد وقعت بالفعل على حوالي ستة قمصان لريال مدريد. هناك أشخاص يقومون ببيعها في مزاد علني على الإنترنت.



وعاد راموس إلى صفوف إشبيلية مطلع الموسم الحالي، وهو الفريق الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية عام 2004.