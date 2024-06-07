 
الجمعة 07 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"ربع مليار" خسارة الدوري الفرنسي بسبب رحيل مبابي

ناصر الخليفي رفقة مبابي
ناصر الخليفي رفقة مبابي

ستخسر الخزانة الفرنسية الكثير من أموال الضرائب التي كان يدفعها النجم كيليان مبابي لاعب ريال مدريد الجديد بعد انتقاله إلى الأخير، بينما أصبح الدوري الفرنسي في ورطة بعدما تجاهلت القنوات شراء حقوق بثه للأعوام الخمسة المقبلة.

وانتقل مبابي إلى ريال مدريد كلاعب حر عقب 7 سنوات قضاها في باريس سان جيرمان ليكون أحدث نجم يترك المسابقة عقب ليونيل ميسي المنتقل إلى إنتر ميامي وزميله نيمار لاعب الهلال السعودي الصيف الماضي.

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ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن مبابي دفع خلال السنوات السبع الماضية 261 مليون يورو كضرائب وهو رقم لم يصل إليه أي رياضي فرنسي عبر التاريخ.

وأتبعت: رحيل مبابي أصبح أمراً مزعجاً بالنسبة للرئيس إيمانويل ماكرون الذي تدخل قبل عامين لإبقاء كيليان في العاصمة باريس، إذ يخشى أن يتسبب رحيل بطل كأس العالم 2018 بأزمة غير مسبوقة في الدوري الفرنسي، والتي بدأت ملامحها تظهر الآن، فالرابطة لم تستطع حتى الآن إيجاد مشتر لحقوق البث بين عامي 2024-2029.

ولعب مبابي أولاً في موناكو قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان صيف 2017، إذ أصبح هداف الأخير التاريخي برصيد 256 هدفاً متفوقاً على الأورغوياني إدينسون كافاني.

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