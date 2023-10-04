ردود أفعال متباينة حول إعادة جدولة مباريات دوري المحترفين

يحيى قطيشات

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عمان - أثار قرار اتحاد كرة القدم القاضي بإعادة جدولة مباريات الدوري الأردني للمحترفين للموسم الحالي، من الأسبوع السادس وحتى الحادي عشر، ردود أفعال متباينة من الأجهزة الفنية للأندية والجماهير، خصوصا وأنه كان مفاجئا وغير متوقعا بعد عودة أندية المحترفة عن قرارها تعليق المشاركة في المنافسات، ويزيد من الصعوبات المالية والإدارية على الأندية.ويخدم القرار الذي جاء بطلب من الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المغربي الحسين عموتة، تحضيرات منتخب "النشامى" في مشواره بالتصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 ونهائيات آسيا 2027، حيث منحت دائرة المسابقات الجهاز الفني فترات توقف طويلة وخارج أيام الفيفا، لم تنالها أجهزة فنية سابقة منذ سنوات.واستفاد "النشامى" الذي بدأ تدريباته أمس تحضيرا للمشاركة في منافسات البطولة الدولية الرباعية بنسختها الثانية، والتي تقام خلال الفترة من الثالث عشر ولغاية السادس عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، ضمن أيام الفيفا المعتمدة، بمشاركة منتخبات الأردن والعراق وقطر وإيران.ويخدم قرار إعادة برمجة المباريات أيضا، مشاركة الفيصلي في دوري أبطال آسيا، حيث سيواجه فريق السد القطري يوم الثالث والعشرين من الشهر الحالي بالدوحة، وفريق الوحدات الذي يستقبل فريق الكهرباء العراقي في عمان يوم الرابع والعشرين من الشهر نفسه، كما راعت دائرة المسابقات منح الفريقين وقتا كافيا للمباريات المقبلة.ويؤكد المدير الفني لفريق السلط عماد خانكان، أن القرار كان إيجابيا على عدد من الفرق التي تعاني مشاكل فنية ويخدمها القرار خلال الفترة المقبلة، مضيفا في حديث لـ”الغد”، أن فريق السلط تأثر سلبيا من قرار إعادة برمجة المباريات، خصوصا بعد فترة عمل شاقة وتحضير البرنامج التدريبي حسب الجدول السابق، حيث وصل السلط لمرحلة متقدمة من الاستقرار الفني.ويقول المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة: "إن قرار إعادة جدولة المباريات يصب في مصلحة فريق الجليل الذي يعاني من وجود 4 لاعبين مصابين يحتاج لفترة للعودة ومشاركة الفريق، وأضاف العبابنة في حديث لـ" الغد"، أن القرار يخدم مصلحة فريقي الفيصلي والوحدات خصوصا في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها كلاهما، والنتائج الفنية السيئة في الفترة الأخيرة، وهذا التوقف يمنح إدارتي الفريقين فرصة لمناقشة الأمور مع الأجهزة الفنية.ويرى العبابنة، أن فترة التوقف ستؤثر فنيا على الفرق المشاركة في الدوري، خصوصا بعد فترة التوقف الماضية عقب قرار رؤساء تعليق المشاركة في الدوري.ويرى المتابع للكرة الأردنية ناصر الخطيب، أن التأجيل له سلبيات كثيرة على تحضيرات الأندية، وأن معظم فرق غير منتظمة بالتدريبات نتيجة المطالبات المالية للاعبين والأجهزة الفنية، وأن تأجيل مباريات الدوري سينعكس سلبيا على المستوى الفني للفرق وهو أصلا غير مطمئن.وقال الخطيب: "نحن مع المنتخب الوطني، ولكن يجب أن يكون الاتحاد مع الأندية، وعليه الالتزام بمواعيد أيام الفيفا خصوصا وأن اللاعبين المحترفين بالخارج ينتظمون بتدريبات "النشامى" في الوقت المحدد من الاتحاد الدولي لكرة القدم".ويرى المشجع بشير الخرابشة، أن التخبط في قرارات اتحاد الكرة لا يساهم في تطوير اللعبة والمنتخبات الوطنية، وأكد أنه من خلال متابعته لمعظم الدوريات العربية، فإن الالتزام بالجداول الصادرة منذ بداية الموسم، مهمة في أجندات الاتحادات العربية، كما وأن المنتخبات الوطنية لا تمنح أياما للتحضيرات للبطولات والمسابقات غير الأيام المسموح بها من الاتحاد الدولي لكرة القدم.