الجمعة 03 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رزق بني هاني إلى سيلانجور الماليزي

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المهاجم رزق بني هاني
عمان - الغد - أعلن النادي الفيصلي، عن انتقال مهاجمه رزق بني هاني، إلى فريق سيلانجور الماليزي.

وأكد الفيصلي خلال منشور له عبر صفخته على منصة "فيسبوك"، الموافقة على طلب بني هاني في الانتقال إلى الفريق الماليزي، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.اضافة اعلان

ويعتبر بني هاني من أفضل اللاعبين الشبان على الصعيد المحلي، وهو الذي يعد وجها مألوفا في المنتخب الأولمبي، وسبق أن استدعاه مدرب المنتخب الوطني الأول الحسين عموتة.

ويغيب بني رزق عن الملاعب حاليا، لتعرضه لإصابة خلال مشاركة المنتخب الأولمبي في كأس آسيا لمنتخبات تحت 23 سنة.

وسجل بني رزق 9 أهداف خلال الموسم الحالي من دوري المحترفين، الذي يحتل فيه الفيصلي المركز الثاني.
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