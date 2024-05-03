رزق بني هاني إلى سيلانجور الماليزي

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وأكد الفيصلي خلال منشور له عبر صفخته على منصة "فيسبوك"، الموافقة على طلب بني هاني في الانتقال إلى الفريق الماليزي، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة.ويعتبر بني هاني من أفضل اللاعبين الشبان على الصعيد المحلي، وهو الذي يعد وجها مألوفا في المنتخب الأولمبي، وسبق أن استدعاه مدرب المنتخب الوطني الأول الحسين عموتة.ويغيب بني رزق عن الملاعب حاليا، لتعرضه لإصابة خلال مشاركة المنتخب الأولمبي في كأس آسيا لمنتخبات تحت 23 سنة.وسجل بني رزق 9 أهداف خلال الموسم الحالي من دوري المحترفين، الذي يحتل فيه الفيصلي المركز الثاني.