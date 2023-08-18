الجمعة 18 آب 2023
النسخة المطبوعة

رسميا... الهلال السعودي يعلن ضم ياسين بونو

F3xw-4IXQAEA2HG
حارس المرمى المغربي ياسين بونو


أعلن نادي الهلال السعودي ضم حارس المرمى المغربي، ياسين بونو، قادما من إشبيلية الإسباني بعقد يمتد لمدة 3 سنوات.
ونشر الهلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، لحظة توقيع ياسين بونو على عقد انضمامه مع النادي.اضافة اعلان

وأضاف الهلال في بيان آخر، أن عقد الحارس الدولي المغربي يمتد حتى 2026.
وكان فابريزيو رومانو، الصحفي الإيطالي الشهير، والمتخصص في سوق الانتقالات، قد أكد في وقت سابق أن الهلال اقترب من صفقة ياسين بونو حارس إشبيلية، مقابل 19 مليون يورو.
وخاض بونو (32 عاما) 141 مباراة مع إشبيلية واستقبل 140 هدفا وحافظ على نظافة شباكه 58 مرة.

وحصد بونو لقب الدوري الأوروبي مرتين مع فريق إشبيلية.
كما أسهم بونو في حصد المركز الرابع مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022، في إنجاز تاريخي للكرة الأفريقية.
يذكر أن الهلال قد دعم صفوفه هذا الموسم بكل من كاليدو كوليبالي، وروبن نيفيز، وميلينكوفيتش سافيتش، ومالكوم، ونيمار.
Untitled-صراع على الكرة بين لاعبة عمان اف سي تالا برغوثي ولاعبة الاتحاد تسنيم أبو الرب في لقاء سابق - (من المصدر)

طموح الفوز يراود الاتحاد أمام عمان اف سي في دوري المحترفات 16 آب 2023

مدافع الجليل محمود مشعل يحتفظ بالكرة أمام لاعب شباب العقبة فرج عيد - (من المصدر)

سحاب يخشى مفاجآت الأهلي.. والجليل يستضيف العقبة في دوري المحترفين 16 آب 2023

F3cOc8UWAAAJTXG

تحديد عقوبة تشافي بعد أحداث مباراة خيتافي 16 آب 2023

1252232491

النصر السعودي يقترب من التعاقد مع نجم مانشستر سيتي 16 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
763dbae8-1faa-4154-a643-4460f223e169

الهلال يعلن رسميا تعاقده من نيمار

15 آب 2023
اقرأ أيضا
صهيب الحسنات يستهل بطولة العالم للمصارعة الرومانية في عمّان بفوز على بطل أوروبا

الحسنات يتخطى بطل أوروبا ببطولة العالم للمصارعة الرومانية

منذ1 ساعة
WhatsApp Image 2023-08-17 at 6.52.08 PM

منتخب الناشئين يستهل مشواره بالفوز على لبنان في طائرة غرب آسيا

منذ23 ساعة
وفد منتخب الناشئين لدى استقباله في السعودية-(الغد)

"الناشئين" يستهل مشواره بمواجهة لبنان في "طائرة" غرب آسيا

16 آب 2023
لاعب الشطرنج أنس خويرة -(أرشيفية)

المنافسة تحتدم في بطولة المملكة للفئات العمرية للشطرنج

16 آب 2023
عبدالكريم السلوادي لحظة إعلان فوزه بنزاله في سلسلة "كونتيندر سيرس" أول من أمس -(من المصدر)

السلوادي يحقق حلم الانضمام إلى UFC بفوزه على هاردويك

16 آب 2023
لاعبو الفيصلي والوحدات يتبادلون المصافحة في مباراة سابقة جمعتهما بكأس الاتحاد الاسيوي - (من المصدر)

قمة الوحدات والفيصلي على ستاد عمان يوم 25 الحالي

16 آب 2023
افكار و مواقف
ترجمات
1692176744856981900

قصف هيروشيما وناغازاكي: القتل الجماعي غير الضروري

ترجمات |16 آب 2023
1692178707427026400

سنجار: تسع سنوات بعد الإبادة الجماعية

ترجمات |16 آب 2023
مواطن سوداني يحمل علم بلده على كتفيه أمام دخان حرائق الحرب - (أرشيف)

الحرب في السودان: تحديات الوساطة ودور الولايات المتحدة

ترجمات |15 آب 2023
‏دمى عليها صور الزعماء، الصيني والروسي والأميركي، في واجهة متجر لبيع الهدايا في موسكو - (أرشيفية)

أوكرانيا والنظام العالمي‏

ترجمات |15 آب 2023
1692008694163791500

‏النيجر ترفض النظام القائم على القواعد‏

ترجمات |14 آب 2023
مقاتلة روسية تحلق قرب مسيّرة أميركية في الاجواء السورية في 23 تموز (يوليو) - (أرشيفية)

ردع التصعيد الأفقي الروسي في سورية

ترجمات |13 آب 2023
 