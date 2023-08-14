رشاد: الأهلي يعاني من غياب الملاعب العشبية.. والحسين ظهر بشخصية البطل

يحيى قطيشات

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عمان - أكد المدير الفني لفريق الأهلي لكرة القدم عماد رشاد، أن فريقه يعاني من عدم مقدرته على حجز ملاعب مزروعة بالعشب الطبيعي للتدرب عليها قبل خوض المباريات الرسمية، مبديا تساؤله عن سبب حرمان فريقه من إجراء تدريبات على هذه الملاعب، فيما تحظى فرق أخرى بهذه الميزة.وأبدى المدرب رشاد في حديثه لـ"الغد"، استغرابه من إصرار اتحاد الكرة على إقامة مباريات دوري المحترفين على ملعب الأمير محمد بالزرقاء المزروع بالعشب الصناعي، رغم أنه يحتاج للصيانة وأرضيته غير صالحة لإقامة المباريات عليها.وشدد المدرب، على أن فريق الأهلي يسعى ليكون في مكانه الطبيعي بين فرق دوري المحترفين وتقديم العروض الفنية المميزة والنتائج الجيدة، وعدم الاكتفاء فقط بالهروب من شبح الهبوط، خصوصا في ظل دعم ومساندة إدارة النادي لمنظومة الفريق، لافتا، إلى أن الأزمة المالية التي تمر بها معظم الأندية تؤثر سلبيا على الأداء الفني للاعبين، متمنيا أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا في الظروف المالية. وقال رشاد: "إن بطولة الدرع لم تساهم كثيرا في تحقيق الانسجام بين اللاعبين ومنح المديريين الفنيين الفرصة الكاملة نحو الوصول للتشكيلة الأساسية، خصوصا مع التعاقدات الجديدة والتي تمت بعد ختام بطولة الدرع، وهناك لاعبين انضموا للفريق قبل أيام من انطلاق بطولة الدوري، وتغير شكل غالبية الفرق بسبب التعاقد مع لاعبين جدد، وساهم ذلك في تدني المستوى الفني حاليا، متوقعا بأن يبدأ الدوري بصورة فنية مميزة خلال الأسابيع المقبلة".وبين رشاد، أن الفرق أصبحت تعاني من غياب عدد من نجومها بسبب التزامهم بالعمل في مؤسسات عدة، قائلا: "تعودنا على مدى السنوات الماضية، على المساندة والدعم من الجهات الرسمية من خلال منح اللاعبين إجازات خاصة أيام التدريبات والمباريات مع الفريق".وتطرق رشاد، إلى المباراة الأولى للأهلي بعد عودته لدوري المحترفين امام فريق الوحدات، مؤكدا أن الجدول وضع الفريق في مواجهة صعبة أمام فريق الوحدات "المنتشي" بلقب بطولة السوبر وأحد المرشحين بقوة للظفر بلقب الدوري، وبحث الفريق عن إغلاف المنافذ الدفاعية أمام انطلاقات لاعبي الوحدات في الشوط الأول، والهجوم في الشوط الثاني، لكن طرد اللاعب ماهر مروان عند الدقيقة 50 من مجريات المباراة خلط الأوراق ومع ذلك قدم الأهلي أداء فنيا جيدا.وحول المباراة الثانية للأهلي أمام العقبة، بين رشاد أن العقبة يمتاز بالاستقرار الفني وحافظ على لاعبيه كافة، في ظل الحرمان من التعاقد لهذا الموسم، مبينا، أن الأهلي كان الأفضل فنيا في فترات عدة من اللقاء، وانتقد رشاد طاقم التحكيم الذي أدار مباراة فريقه أمام العقبة بعد عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي واضحة للجميع.وتوقع رشاد، أن يشهد الدوري تنافسا خلال الفترة المقبلة، مبينا أنه يرى، أن الحسين إربد ظهر بشخصية البطول خلال الأسابيع الأولى، خصوصا أن الفريق يضم أفضل اللاعبين المحليين والأجانب، لافتا، إلى أن قرار الحسين بالتعاقد مع المدرب العام أحمد هايل سيثري الفريق فنيا.واختتم مدرب الأهلي حديثه بالقول: "الفيصلي ورغم خسارته بطولة السوبر، إلا أنه يعد من أبزر المرشحين للفوز بلقب الدوري، خصوصا أنه يضم أفضل خط وسط في الدوري".