الإثنين 22 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رشاد: فترة التوقف ساعدت الأهلي في عملية الإحلال والتجديد

لاعب الأهلي الجديد أنس بني عودة -(من المصدر)
لاعب الأهلي الجديد أنس بني عودة -(من المصدر)
عمان - أكد المدير الفني لفريق الأهلي لكرة القدم عماد رشاد، أن فترة التوقف الحالية في المنافسات المحلية، أفادت الفريق خصوصا في عملية الإحلال والتبديل والتجديد في صفوفه، أملا في تجاوز الأخطاء الفنية التي ظهرت خلال مباريات مرحلة الذهاب من دوري المحترفين.اضافة اعلان
وأكد رشاد في حديثه لـ "الغد"، أن الأهلي حاولنا تعزيز قدرات خط الوسط في ظل إصابة اللاعب يزن دهشان، من خلال استقطاب اللاعب العراقي علي رحيم القادم من نادي زاخو العراقي، والتعاقد مع اللاعب خالد الصياحين، مضيفا أن النادي اتفق مع اللاعب الدولي الفلسطيني أنس بني عودة.  
وأوضح رشاد أن إدارة النادي أنهت بالتراضي عقود اللاعبين سند جعارة والمحترف الموريتاني سيد بشير والمحترف الأوزبكي سعيد بيخذود، مقدرة جهود اللاعبين خلال مشاركاتهم مع الفريق، وزاد: "أشكر إدارة النادي على تجديد الثقة بالجهاز الفني، والاستجابة للتقرير الفني المقدم منه، خصوصا بعد الجلسة التي تمت بين الجانبين عقب ختام مباريات مرحلة الذهاب".
وأقر رشاد، بأن الفترة المقبلة قد تشهد إنهاء عقود لاعبين آخرين بالتراضي، وتطرق إلى الصعوبات المالية التي تواجه أندية المحترفين، الأمر الذي ينعكس على المستويات الفنية للفرق، وأشاد باحترافية مجلس إدارة الأهلي من خلال تسيير الأمور المالية بما يتناسب مع حجم إيرادات ونفقات النادي.
وبالنسبة للتحضيرات الفنية أكد رشاد، أن فترة الإعداد والتحضير لمرحلة الذهاب بدأت مطلع الشهر الحالي، وفق خطة واضحة المعالم، حيث خاض الفريق مباراتين وديتين مع فريقي الفيصلي وشباب الأردن، وتنتظره تجربة ودية جديدة مع فريق الرمثا بعد غد الخميس على ملعب المفرق، قبل يواجه فريق السلط في التاسع والعشرين من الشهر الحالي، للوقوف على الجانبين الفني والبدني للاعبين وتطبيق خطط دفاعية وهجومية، وزيادة الانسجام بين اللاعبين وخصوصا الذين تم التعاقد معهم لتعزيز صفوف الفريق. 
وتوقع رشاد ان تستمر المنافسة على لقب دوري المحترفين بين الثلاثي الحسين إربد والوحدات والفيصلي، بالنظر إلى قدرات الفرق الفنية والإمكانيات المتاحة، فيما ستشهد مرحلة الإياب تنافسا مثيرا بين معظم الفرق على بقية المراكز والهروب من خطر الهبوط.  
ويعد عماد رشاد من أبرز المدربين الأردنيين الشباب، وقاد الفريق الموسم الماضي إلى دوري المحترفين، بعد غياب موسمين متتالين عن أندية الكبار، علما بأنه ثالث أكثر الفرق المحلية تتويجا بلقب دوري المحترفين خلف الفيصلي والوحدات، بعد أن نال اللقب في 8 مناسبات، فيما حصل على بطولتي الكأس والسوبر مرة واحدة.
وأشرف رشاد على أكاديميات كرة القدم في النادي والفئات السنية خلال الموسمين الماضيين، ويعرف قدرات وإمكانيات اللاعبين الشباب والذين سيكون لهم دور مع الأهلي الموسم الحالي والمواسم المقبلة. 
ويحتل فريق الأهلي حاليا المركز الحادي عشر في الدوري بعد ختام مباريات بمرحلة الذهاب برصيد 8 نقاط، من انتصارين وتعادلين و7 خسائر، وسجل لاعبو الفريق 7 اهداف فيما دخل مرماه 14 هدفا. 
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