رغم الخسارة أمام إسبانيا.. مدرب فرنسا يفلت من الإقالة

سيبقى ديديه ديشان مديرا فنيا لمنتخب فرنسا حتى كأس العالم المقبلة رغم الخروج من الدور قبل النهائي أمام إسبانيا في كأس أوروبا "يورو 2024" والانتقادات الشديدة لأداء الفريق خلال البطولة.



وقال فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لصحيفة "ليكيب" الفرنسية يوم الأربعاء: لا أجد سببا للسؤال عن عقد المدرب، هناك عقد ويجب احترامه.

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وأضاف ديالو: ديشان قاد الفريق بأفضل طريقة ممكنة وحقق الهدف من المشاركة في البطولة، حيث خرجت فرنسا من الدور قبل النهائي مساء الثلاثاء بالخسارة 2-1 أمام إسبانيا المرشحة للفوز.



ويقود ديشان منتخب فرنسا منذ 12 عاما، وقاده للتتويج بكأس العالم في 2018، ووصافة كأس العالم 2022 وكأس أوروبا 2016، ولكنه تعرض لانتقادات عنيفة بسبب الأداء الممل للفريق في يورو 2024 بألمانيا.



وأضاف ديالو: أداء المنتخب الفرنسي لا يزال استثنائيا رغم الخروج من نصف النهائي.