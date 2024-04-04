الجمعة 05 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رغم نقاط باكستان.. النشامى يتراجع مركزا بالتصنيف العالمي

المنتخب الوطني لكرة القدم - ( من المصدر)
المنتخب الوطني لكرة القدم - ( من المصدر)
 لم يستفد المنتخب الوطني لكرة القدم من الانتصارين الكبيرين على نظيره المنتخب الباكستاني، في منافسات التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، في تحسين مركزه خلال التصنيف العالمي الصادر أمس عن الاتحاد الدولي "فيفا"، حيث تراجع " النشامى" مركزا واحدا، ليصبح في المركز 71 عالميا والعاشر آسيويا، والتاسع على الصعيد العربي برصيد 1350.21 نقطة. اضافة اعلان
وشهد التصنيف الماضي قفزة هائلة للنشامى عندما تقدم 17 مركزا، ليصبح في المركز 70 عالميا والعاشر آسيويا برصيد 1343.6 نقطة، في ظل الإنجاز غير المسبوق والظفر بالمركز الثاني في بطولة كأس آسيا لكرة القدم (قطر 2023)، بخسارته في المشهد الختامي أمام المنتخب القطري بنتيجة 3-1.  
ويعد العام 2004، أفضل الأعوام في تاريخ النشامى من حيث التصنيف، وتحت قيادة الراحل محمود الجوهري، حيث شهد أفضل تصنيف يحتله النشامى على المستويين العالمي والآسيوي، حين احتل منتخب النشامى المركز (37) عالميا برصيد (616) نقطة، حسب تصنيف شهر آب (أغسطس) من العام نفسه، والمركز الخامس على مستوى المنتخبات الآسيوية.
ويخلد "النشامى" حاليا لفترة راحة طويلة، قبل العودة للتصفيات من جديد، حيث تنتظره مواجهتين من العيار الثقيل أمام منتخب طاجيكستان في عمان يوم السادس من شهر حزيران (يونيو) المقبل، وأمام المنتخب السعودي يوم الحادي عشر من الشهر ذاته في السعودية، ويدرك المدير الفني الحسين عموتة أهمية الفوز في هاتين المباراتين لخطف إحدى بطاقتي التأهل للدور الثالث من تصفيات كأس العالم، والتأهل مباشرة  لنهائيات كأس آسيا  المقبلة، إضافة الى تحسين مركزه في التصنيف الدولي، والذي سيعتمده الاتحاد الآسيوي في توزيع المنتخبات على المجموعات في الدور الثالث.  
وسيتم في الدور الحاسم توزيع المنتخبات الـ18 على ثلاث مجموعات، حيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس بنظام الدوري عبر مرحلتي الذهاب والإياب، ليتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، في حين تتجه المنتخبات الحاصلة على المركزين الثالث والرابع من كل مجموعة إلى ملحق آسيوي.
ويأمل الأردنيون في تواجد تاريخي للنشامى بالمونديال للمرة الأولى في تاريخ الكرة الأردنية، وزادت الآمال والطموحات عقب الإنجاز الاسيوي وزيادة عدد مقاعد القارة الآسيوية في كاس العالم 2026. 
ويحظى المنتخب بدعم كبير من القيادة الهاشمية، حيث حرص جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على استقبال المنتخب بعد إنجاز كاس آسيا وتكريمه، كما وفر اتحاد الكرة خلال الفترة الماضية، العديد من المعسكرات الخارجية والمباريات الودية القوية، وأعد خطة للمرحلة المقبلة تتضمن برنامجا متكاملا لتحضيرات النشامى للمواجهتين أمام طاجكيستان والسعودية، وبعد ذلك الاستعداد للمرحلة الثالثة والحاسمة من التصفيات.  

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
صراع على الكرة بين مهاجم الفيصلي رزق بني هاني ولاعب شباب العقبة كريستيان شكوكا بمواجهة الذهاب - (من المصدر)

الحسين إربد يتطلع للعلامة الكاملة أمام الوحدات.. والفيصلي يحل ضيفا ثقيلا على العقبة

منذ2 ساعة
Untitled-1

الشرباتي والصادق يحافظان على مركزيهما في التصنفين الأولمبي ‏والعالمي للتايكواندو ‏

منذ2 ساعة
الامبر فيصل بن الحسين يترأس اجتماع الجمعية العامة للجنة الأولمبية الأردنية ( من المصدر)

الأمير فيصل يبارك للرياضيين المتأهلين إلى أولمبياد باريس

منذ2 ساعة
لاعب فريق معان والمنتخب الأولمبي عون المحارمة - (من المصدر)

المحارمة: أعشق الطقوس الرمضانية.. ورفضت عرضين من الخليج

منذ3 ساعة
Untitled-1

منتخب تحدي اللياقة البدنية يتطلع لمنصات التتويج في جورجيا

منذ3 ساعة
من مواجهة فريقي بوسطن سلتيكس وأوكلاهوما سيتي ثاندر بدوري السلة الأميركي - (من المصدر)

"توهج" بورزينجيس يقود سلتيكس لفوز كاسح على سيتي ثاندر

منذ3 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
‏جنازة الفتى الفلسطيني مصطفى أبو شلبك، 16 عامًا، الذي قتلته قوات الاحتلال في مخيم قلنديا بالضفة الغربية، 4 آذار (مارس) 2024 - (المصدر)‏

يحدث أيضا: القمع والعنف في الضفة الغربية

ترجمات |04 نيسان 2024
عسكريون من الذراع السيبراني للجيش الإيراني - (أرشيفية)

الأمن السيبراني والمراقبة: استراتيجية إيران المزدوجة للأمن القومي

ترجمات |04 نيسان 2024
مؤيدون لفلسطين يحتجون على سياسة بلدهم في ساحة البرلمان في لندن، 21 شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

الإسلام وقرن من التشويه الغربي‏

ترجمات |04 نيسان 2024
فلسطينيون يتفقدون الدمار الذي لحق بمربع سكني بعد قصف الاحتلال له بالقطاع-(وكالات)

تدمير العشب في غزة‏: الوقت ينفد لإنقاذ الفلسطينيين وإمكانية قيام دولة فلسطينية

ترجمات |02 نيسان 2024
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات |01 نيسان 2024
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات |01 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
بس

بس

إسطنبول ! 03 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - إسطنبول

ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة 03 نيسان 2024

حمزة حجاج -ويبقى الأردن سندا لفلسطين العزيزة

رمضان والبركان 01 نيسان 2024

hajjaj copy

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان
 
 