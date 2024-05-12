رقمان قياسيان للعبداللات ومهيار في "شتوية السباحة"

وتمكنت السباحة سيرينا مهيار من تسجيل رقمين للفئة العمرية الخامسة في سباق 50م حرة بزمن قدره 00:29.34 ثانية، ناسخة زمنها السابق البالغ قدره 00:29.57 ثانية. وفي سباق 100م فراشة بزمن وقدره 01:15.01 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق للسباحة سينثيا السوسي البالغ قدره 01:16.00 دقيقة.
ونجحت السباحة لين العبداللات من الفئة الرابعة بتسجيل رقم في سباق 100 متر صدر بزمن وقدره 01:17.84 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق المسجل باسم السباحة فرح الرواشده والبالغ قدره 01:20.69 دقيقة.
وكان السباح عدنان العبداللات، نجح بتسجيل رقم أردني عن الفئة الثانية في سباق 200م متنوع بزمن 02:05.62 دقيقة، ناسخا الزمن الأردني السابق المسجل باسم السباح ليث صباح 02:07.04 دقيقة، فضلا عن تمكن العبداللات من نسخ رقمه السابق في الفئة الثانية بزمن 02:07.83 دقيقة.
كما نجحت السباحة لين العبداللات من الفئة الرابعة، بتسجيل رقم جديد في سباق 200م متنوع بزمن وقدره 02:35.06 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق للسباحة ليديا الصفدي وقدره 02:36.11 دقيقة، فيما سجلت السباحة سيرينا مهيار رقمان للفئة العمرية الخامسة في سباق 400م حرة بزمن وقدرة 04:58.48 دقيقة، ناسخة زمنها السابق البالغ قدره 05:01.71 دقيقة، وفي سباق 100م حرة بزمن وقدره 01:04.24 دقيقة، ناسخة زمنها السابق البالغ قدره 01:04.68 دقيقة. ونجح فريق الأداء العالي من الفئة الثانية والذي يضم السباحين، هادي العابد، عدنان العبداللات، نزار الصوفي، عمر نوح، بتسجيل رقم فئة ثانية ورقم أردني في سباق 4×100 تتابع حرة بزمن وقدره 03:27.66 دقيقة، ليحطموا الرقم السابق البالغ زمنه 03:36.73 دقيقة. كما تمكنت السباحة لين العبداللات من الفئة الرابعة من تسجيل رقم في سباق 200 متر صدر بزمن وقدره 02:51.15 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق للسباحة كارين البلبيسي البالغ قدره 02:54.2 دقيقة. في المقابل، سجلت السباحة مرح الدكن من الفئة السادسة، رقما في سباق 100م متنوع بزمن وقدره 01:17.36 دقيقة، ناسخة الزمن السابق للسباحة سينثيا السوسي البالغ 01:17.74 دقيقة، علما بأن نتائج البطولة، ستعتمد لاختيار فريق الأداء العالي من قبل اتحاد السباحة خلال الفترة المقبلة.