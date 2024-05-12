الأحد 12 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رقمان قياسيان للعبداللات ومهيار في "شتوية السباحة"

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جانب من فعاليات البطولة الشتوية المفتوحة الثانية للسباحة - (من المصدر)
عمان – يواصل السباحون الأردنيون تسجيل الأرقام القياسية في البطولة الشتوية المفتوحة الثانية للسباحة، والتي ينظمها الاتحاد الأردني في مسبحي مدينة الحسين للشباب والنادي الأرثوذكسي.اضافة اعلان
وتمكنت السباحة سيرينا مهيار من تسجيل رقمين للفئة العمرية الخامسة في سباق 50م حرة بزمن قدره 00:29.34 ثانية، ناسخة زمنها السابق البالغ قدره 00:29.57 ثانية. وفي سباق 100م فراشة بزمن وقدره 01:15.01 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق للسباحة سينثيا السوسي البالغ قدره 01:16.00 دقيقة.
ونجحت السباحة لين العبداللات من الفئة الرابعة بتسجيل رقم في سباق 100 متر صدر بزمن وقدره 01:17.84 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق المسجل باسم السباحة فرح الرواشده والبالغ قدره 01:20.69 دقيقة.
وكان السباح عدنان العبداللات، نجح بتسجيل رقم أردني عن الفئة الثانية في سباق 200م متنوع بزمن 02:05.62 دقيقة، ناسخا الزمن الأردني السابق المسجل باسم السباح ليث صباح 02:07.04 دقيقة، فضلا عن تمكن العبداللات من نسخ رقمه السابق في الفئة الثانية بزمن 02:07.83 دقيقة.
كما نجحت السباحة لين العبداللات من الفئة الرابعة، بتسجيل رقم جديد في سباق 200م متنوع بزمن وقدره 02:35.06 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق للسباحة ليديا الصفدي وقدره 02:36.11 دقيقة، فيما سجلت السباحة سيرينا مهيار رقمان للفئة العمرية الخامسة في سباق 400م حرة بزمن وقدرة 04:58.48 دقيقة، ناسخة زمنها السابق البالغ قدره 05:01.71 دقيقة، وفي سباق 100م حرة بزمن وقدره 01:04.24 دقيقة، ناسخة زمنها السابق البالغ قدره 01:04.68 دقيقة. ونجح فريق الأداء العالي من الفئة الثانية والذي يضم السباحين، هادي العابد، عدنان العبداللات، نزار الصوفي، عمر نوح، بتسجيل رقم فئة ثانية ورقم أردني في سباق 4×100 تتابع حرة بزمن وقدره 03:27.66 دقيقة، ليحطموا الرقم السابق البالغ زمنه 03:36.73 دقيقة. كما تمكنت السباحة لين العبداللات من الفئة الرابعة من تسجيل رقم في سباق 200 متر صدر بزمن وقدره 02:51.15 دقيقة، لتنسخ الزمن السابق للسباحة كارين البلبيسي البالغ قدره 02:54.2 دقيقة. في المقابل، سجلت السباحة مرح الدكن من الفئة السادسة، رقما في سباق 100م متنوع بزمن وقدره 01:17.36 دقيقة، ناسخة الزمن السابق للسباحة سينثيا السوسي البالغ 01:17.74 دقيقة، علما بأن نتائج البطولة، ستعتمد لاختيار فريق الأداء العالي من قبل اتحاد السباحة خلال الفترة المقبلة.
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