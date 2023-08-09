رقم قياسي في مهرجان "الفيفا".. ونيجيريا تتخلى عن لاعباتها

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سيدني - واصلت بطولة كأس العالم للسيدات، المقامة حاليا في أستراليا ونيوزيلندا، تحقيق الأرقام القياسية، بعدما تخطى حاجز حضور مهرجان الفيفا للمشجعين، الذي يقام على هامش البطولة، نحو نصف مليون مشجع.وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر موقعه الرسمي، أنه خلال النسخة الأولى من مهرجان مشجعي كأس العالم للسيدات، تم تحقيق نجاح كبير بالوصول لحضور نصف مليون مشجع.وأضاف: "يشكل مهرجان الفيفا للمشجعين جزءا أساسيا من بطولات كأس العالم للرجال، ولكن هذه هي أول مرة يتم فيها تقديم تلك التجربة الجماهيرية الفريدة في جميع مدن بطولة كأس العالم للسيدات، المقامة في أستراليا ونيوزيلندا".وأوضح: "استقبلت فعاليات مهرجانات الجماهير منذ إنشائها العام 2006، ما يقرب من 40 مليون زائر عبر 5 قارات، وزاد الإقبال عليها في بطولة كأس العالم للسيدات الحالية بوصول العدد إلى نصف مليون مشجع".وتم السماح بالدخول إلى مهرجان فيفا للمشجعين مجانا، بجانب عرض مباشر للمباريات على شاشات كبيرة، ويقدم أيضا فقرات من الموسيقا والترفيه والثقافة المحلية، إلى جانب أبرز الأطعمة المحلية المعدة من قبل طهاة حائزين على جوائز، إضافة لأنشطة ممتعة للجماهير من جميع الأعمار.واستضافت المهرجانات، أكبر الأسماء في صناعة الموسيقا الأسترالية والنيوزيلندية مثل الفنانين ليديهوك، جيسيكا موبوي، كيمبرا وسان سيسكو ضمن القائمة الطويلة من العروض البارزة المقدمة، إلى جانب المواهب المحلية الصاعدة.مشاعر خاصة لقرشاوي أمام المغربوقالت لاعبة المنتخب الفرنسي، سكينة قرشاوي: "إن مواجهتها للمنتخب المغربي كانت استثنائية بالنسبة لها، حيث فاز منتخب "الديوك الفرنسية" بنتيجة (4-0) على منتخب "أسود الأطلس"، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي".وأشارت سكينة في تصريحاتها للقناة "الرياضية المغربية"، إلى أن "المغرب بلدي الأصلي، أبي وأمي عربيان، أنا فخورة بأصولي، وخضت المباراة بمشاعر خاصة، ستبقى هذه المباراة عالقة في ذهني، لكنني سعيدة للمستوى الذي وصلت إليه كرة القدم النسوية المغربية وبلوغها هذه المرحلة في المونديال".واختتمت حديثها بالقول: "يجب مواصلة العمل وتطوير كرة القدم النسوية وتحقيق المزيد من الإنجازات، أتمنى لها دائما النجاح والإنجازات"."فيفبرو" يساند نيجيرياوأعلن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين "فيفبرو"، عن تقديمه يد المساعدة للمنتخب النيجيري للسيدات فيما يتعلق بخلافه مع الاتحاد الوطني لكرة القدم بشأن المكافآت ونفقات المعسكرات.وأوضح "فيفبرو"، في بيان له، أن لاعبات نيجيريا في حالة إحباط شديد بسبب اضطرارهن لملاحقة مسؤولي اتحاد الكرة المحلي بشأن مستحقاتهن، والتي يعود بعضها إلى العام 2021، وما قبل ذلك وخلال المونديال الحالي.وعلق الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين: "من المؤسف أن اللاعبات اضطررن إلى ملاحقة اتحاد بلادهن في مثل هذه الفترة المهمة من مسيرتهن".وبلغ منتخب نيجيريا دور الـ16 من مونديال السيدات، قبل الخسارة أمام إنجلترا (2-4) بركلات الجزاء الترجيحية.إنجلترا تساند لورينوكشفت لوسي برونز مدافعة المنتخب الإنجليزي للسيدات، أنها تحدثت إلى زميلتها النجمة لورين جيمس عقب مباراة إنجلترا أمام نيجيريا في مونديال السيدات، وذلك لمواساتها بعد الحصول على بطاقة حمراء، قد تشكل نهاية مشوارها في البطولة.وحصلت لورين جيمس على البطاقة الحمراء وطردت في الدقيقة 87 من المباراة التي انتهت بفوز إنجلترا على نيجيريا 4-2 بضربات الترجيح، بعد التعادل السلبي في الوقتين الأصلي والإضافي.وستغيب جيمس، على الأقل، عن مباراة إنجلترا في دور الثمانية أمام كولومبيا، وذلك إثر طردها بداعي التدخل القوي المتعمد مع المدافعة النيجيرية ميشيل ألوزي.وقالت برونز: "بالطبع ستعاني من خيبة أمل إزاء نفسها، توجهت إليها مباشرة لدى الخروج من الملعب للاطمئنان عليها، كانت مستاءة وتشعر بالأسف للفريق، قلت لها إننا تأهلنا وإن الأمر يتعلق بالفريق بأكمله".وسيتحدد مصير جيمس في المونديال من خلال لجنة الانضباط بالفيفا، والتي يمكن أن تمدد الإيقاف لثلاث مباريات، وهو ما يعني أنها قد تغيب حتى نهاية البطولة، حتى في حال وصل إنجلترا إلى نهائي المونديال للمرة الأولى.أستراليا تأمل بإحراز اللقبوارتفع منسوب الثقة في صفوف المنتخب الأسترالي، المضيف لمونديال السيدات بمشاركة مع جاره النيوزيلاندي، بعد بلوغ الدور ربع النهائي بالفوز على الدنمارك 2-0، متجاوزا بذلك مشواره المتعثر في دور المجموعات.وأمام قرابة 76 ألف شخص في سيدني، سجلت كايتلين فورد، وهايلي رازو، هدفي أستراليا التي ستواجه في ربع النهائي. ولتتويج ليلة التأهل بالسعادة المطلقة، جاءت مشاركة كير قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، وسط هتافات الجماهير في أول مباراة لها في البطولة بعد تعافيها من إصابة في ربلة الساق.وشكل غياب كير رعبًا لمنتخب "ماتيلداس"، ل ولا سيما، أنها هدافته التاريخية ومن أبرز نجمات العالم. ورغم تألق فورد، ولاعبات مثل مهاجمة مانشستر سيتي ماري فاولر التي كانت خلف الهدفين أمام الدنمارك، يبقى التركيز منصبا على كير التي أقلقت الجمهور، حينما سقطت أرضا في أواخر اللقاء، لكنها نهضت من دون أي أضرار.وتأتي عودة نجمة تشلسي إلى المنتخب في الوقت المناسب تماما، لكن ابنة الـ29 عاما، قد لا تبدأ أساسية في مباراة ربع النهائي المقررة في بريزبين، كونها عائدة للتو من غياب لـ3 أسابيع. ورأت فورد أن عودة كير "دفعة هائلة لنا"، مضيفة: "بالنسبة للفرق الأخرى) التي تنتظرنا، من المخيف جدا أن تعرف أنها عادت إلى الفريق وستكون جزءا منه بجانبنا". -(وكالات)