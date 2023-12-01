ركلات الترجيح تمنح شباب الأردن بطاقة العبور لنصف نهائي الكأس

مهند جويلس

اضافة اعلان

عمان - تأهل فريق شباب الأردن إلى نصف نهائي بطولة كأس الأردن لكرة القدم، بتجاوزه نظيره معان بفارق الركلات الترجيحية 3-0، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله، في المباراة التي جرت أمس على ستاد البتراء في مدينة الحسين للشباب.وسجل هدف معان المهاجم الجزائري وليد عثماني عند الدقيقة، بينما سجل البديل أيهم هشام هدف التعادل عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدل من الضائع، ولعب معان منقوصا خلال آخر 20 دقيقة من زمن اللقاء الأصلي، بعد تلقي المدافع السنغالي محمد فال البطاقة الحمراء.وتألق حارس مرمى شباب الأردن أحمد جعيدي في التصدي لجميع ركلات الترجيح، ليقود فريقه لبلوغ المربع الذهبي كأول الفرق وصولا لهذا الدور.وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب ربع النهائي، والتي جمعت الحسين إربد وشباب العقبة على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد.وكان فريقا السلط والرمثا قد ضمنا التأهل لربع نهائي البطولة، فيما لم تقام حتى الآن مباراتا مغير السرحان والوحدات، وسحاب والفيصلي ضمن الدور ثمن النهائي للبطولة، بسبب مشاركة القطبين بالبطولات الآسيوية.تشكيلة الفريقينشباب الأردن: أحمد جعيدي، شوقي القزعة، كارلوس ألبيرتو، عامر المجدوبة (أيهم هشام)، فيصل أبو شنب، محمد أبو طه، ثائر الديرباني، أحمد صبرة، محمد طه، حمزة النعيم وأويس زيادات (خالد أبو رياش).المدير الفني: محمود الحديدمعان: سيف أبو هزيم، حربي أحمد، أيسر صباح، محمد فال، عبد الرحمن مرعي، عون المحارمة (إياد طمليه)، مهدي علامة، ضرار سعد الله، وليد عثماني (إبراهيم الرواد)، عبد الملك مفتاحي وحسين عبيدات (أحمد الهبارنة).المدير الفني: أمجد أبو طعيمةالحكام: محمد عرفة حكما للساحة، المساعد الأول محمود أبو ظاهر، المساعد الثاني عمرو عجاج ومحمود السوالمة حكما رابعا.الإنذارات: كارلوس ألبيرتو، محمد أبو طه، محمد طه (شباب الأردن) ولعون المحارمة وحربي أحمد (معان)، وبطاقة حمراء لمحمد فال (معان).سيناريو الهدفين- مرر لاعب معان ضرار سعد الله كرة خلف دفاعات شباب الأردن استلمها وليد عثماني، وحولها بأناقة في الشباك بتسديدة متقنة (53).- منح لاعب شباب الأردن خالد أبو رياش الكرة لزميله أيهم هشام، الذي سددها أرضية من اللمسة الأولى بقوها على يسار حارس مرمى معان (90+8).فرص المباراة- نفذ عثماني ركلة ثابتة من مسافة قريبة، تصدى لها باقتدار الحارس جعيدي (10).- التقط أبو هزيم بصعوبة تسديدة أبو طه من ركلة ثابتة (30).- حاول سعد الله مباغتة حارس شباب الأردن بتسديدة قوية من بعيد حولها بأطراف أصابعه لركنية (32).- صوب الديرباني كرة قوية حاذت القائم الأيمن لمرمى معان (34).- سدد عثماني كرة متقنة في الزاوية البعيدة، حولها جعيدي بحضور مميز لركنية (47).- حاول سعد الله مباغتة حارس شباب الأردن بتسديدة ماكرة مرت بجانب المرمى (52).- أهدر فيصل فرصة تعديل النتيجة من رأسية قوية (74).- أنقذ أبو هزيم مرماه من تسديدة النعيم الزاحفة (80).ركلات الترجيحشباب الأردن: سجل للفريق كل من شوقي القزعة، خالد أبو رياش وفيصل أبو شنب.معان: أهدر ركلات الفريق كل من عبد الملك مفتاحي وضرار سعد الله ومهدي علامة.