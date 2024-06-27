 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

رم وجراسا وفيلادلفيا يتطلعون لمواصلة عروضهم القوية بدوري "اللعيبة" لكرة السلة

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صراع على الكرة بين غريغ ماغي وأشرف الهندي في لقاء سابق - (تصوير : أمجد الطويل)
عمان – تقام اليوم ثلاث مباريات في بطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة" بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي فريقا بيلا وجراسا عند الساعة 5 مساء، تليها مباراة أرابيلا ورم عند الساعة 7 مساء، فيما يلتقي بترا وفيلادلفيا عند الساعة 9 مساء، ضمن الجولة الثانية من ذهاب المرحلة الثانية.اضافة اعلان
وشهدت مباريات الجولة الأولى فوز رم على بترا (90-81)، وجراسا على أرابيلا (83-72)، وفيلادلفيا على بيلا (86-78)، ليتصدر جراسا جدول التريب برصيد نقطتين، متقدما على فريقي رم وفيلادلفيا بأفضلية فارق النقاط المسجلة، واللذان حلا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما جاءت فرق بترا وبيلا وأرابيلا في المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب برصيد نقطة واحدة.
وطبقا للنظام، تلعب الفرق فيما بينها  بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب)، لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي (المرحلة الثالثة)، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة يتأهل عنها الفائزان في مباراتين إلى المرحلة النهائية، فيما يتنافس الخاسران على "الميدالية البرونزية".
ويتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.
بيلا وجراسا.. طموحات مشروعة 
يسعى فريق بيلا بقيادة المدرب عبدالله أبو قورة إلى استعادة توازنه وخطف الفوز، متسلحا بالخماسي، أحمد حسونة، أحمد الحموري، نبيل أبو شريخ، محترفه الأميركي كيفين غلميرو، ومحمد شاهر، مع امتلاكه عددا من الأوراق الرابحة على البنش بوجود اللاعبين: يوسف العواملة، نبيل كتخدا، زيد خوري، علاء الحسيني ونبيل أبو شريخ.
في المقابل، يراهن مدرب فريق جراسا زيد ساحوري على الانضباط التكتيكي للاعبيه والروح الجماعية بوجود الخماسي: الأميركي بيرون ماكسويل، يزن الطويل، عاكف الشياب، أحمد الحمارشة، ويوسف أبو وزنة، للمداورة مع لاعبي دكة البدلاء: علي كنعان، أدهم الدجاني، محمد ترجلي، محمد غنيم، ويوسف بابيش. 
أرابيلا ورم.. تعويض وتأكيد 
يمتلك د.ابراهيم العصعوص مدرب فريق أرابيلا ما يلزم من الأسلحة البشرية لفرض مباراة صعبة على رم، وسط توقعات بتجديد اعتماده على الخماسي: يوسف شتات، ناصر انزور، ايمانويل ايغ بوتا، ديمونتا هاريس، وابراهيم النصر، إلى جانب امتلاكه مرونة تكتيكية على البنش بوجود اللاعبين: عمار العمري، مصطفى منصور،عمار الشريقي، أحمد أبو راشد، خلدون جبارة، يوسف ريحان، ويوسف البربري.
بدوره، يتسلح مدرب فريق رم محمد حمدان بارتفاع مستوى التجانس بين لاعبيه، وسط توقعات بتجديد اعتماده على الخماسي: الأميركي هنتر ستريت، هاشم عباس، أشرف الهندي، خالد الظاهر، ومحمود الهزايمة، بالتناوب مع محمد ناصرالدين، سعيد الخوالدة، عبدالله الزعبي، أحمد الخطيب، ومحمد العواملة. 
بترا وفيلادلفيا.. تصحيح مسار 
يأمل فريق بترا بقيادة مدربه يوسف أبو بكر في تجاوز عثراته والعودة إلى سكة الانتصارات متسلحا بخبرات لاعبيه أمير عيد، عمار بسطامي، محمد الشمالي، خالد أبو عبود، والأميركي غريغ ماغي، مع إمكانية الاستعانة بالبدلاء: باسل أبو عبود، جلال بسطامي، المحترف دافيد هاييه، حجازي والعكش. 
وينتظر أن يجدد مدرب فيلادلفيا سامر نينو اعتماده على الخماسي: فادي قرمش، مالك كنعان، عمر أبو شريخ، البوسني جوسيب ميكوليك، وزين النجداوي، للمداورة مع البدلاء، موسى مطلق، غيث الفرج، أحمد عطية، شاكر العكش، وأبو شريخ.
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