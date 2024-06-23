رم يتجاوز فيلادلفيا في دوري اللعيبة لكرة السلة

خالد تيسير العميري

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عمان – افتتح فريق رم منافسات الجولة 14 من إياب المرحلة الأولى لبطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة" بالفوز على فريق فيلادلفيا بنتيجة 100-74 (النصف الأول 60-41)، في لقاء جمعهما أمس بصالة الأمير حمزة في مدينة الحسين للشباب.وتختتم اليوم منافسات الجولة الرابعة عشر والأخيرة من إياب المرحلة الأولى لبطولة الأردن للرجال بكرة السلة "دوري اللعيبة" بإقامة مباراتين في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، حيث يلتقي اليوم فريقا أيلة وجراسا الساعة السابعة مساء تليها مواجهة أرابيلا وبيلا الساعة 9 مساء.وواصل فريق فيلادلفيا صدارته لجدول الترتيب برصيد 23 نقطة، ويأتي جراسا ثانيا بـ 22 نقطة وبترا ورم في المركزين الثالث والرابع برصيد 21 نقطة وارابيلا خامسا بـ 17 نقطة وبيلا سادسا بـ 16 نقطة وأيلة سابعا في المركز الأخير برصيد 13 نقطة.وفي التفاصيل الفنية، تقدم فريق رم سريعا (31-23) مع اعتماد مدربه محمد حمدان على الخماسي، أشرف الهندي وخالد الظاهر وهنتر ستريت ومحمود الهزايمة ومحمد ناصر الدين، فيما كان مدرب فيلادلفيا سامر نينو يعتمد على الخماسي، فادي قرمش وأحمد عطية ومالك كنعان وزين النجداوي والبوسني جوسيب ميكوليك، وأمام أفضلية رم انتهى النصف الأول لصالحه (60-41)، بعدما حسم الفترة الثانية (29-18).وعزز رم تقدمه في النتيجة بحسمه الفترة الثالثة (24-14)، قبل أن يحاول فيلادلفيا العودة في نتيجة المباراة، لكن التنوع الهجومي والدفاع القوي الذي فرضه رم منحه أفضلية الفوز في النتيجة النهائية للمباراة (100-74).وطبقا لنظام البطولة، تلعب الفرق فيما بينهما بنظام الدوري الكامل من مرحلتين (ذهاب وإياب)، لتتأهل 6 فرق من إجمالي 8 مشاركة إلى المرحلة الثانية، التي تقام أيضا وفقا لنظام الدوري الكامل من مرحلتين "ذهاب وإياب"، لترتيب مراكز الفرق وتحديد هوية الفرق الأربعة المتأهلة للدور قبل النهائي "المرحلة الثالثة"، حيث يلتقي الأول مع الرابع والثاني مع الثالث "كروس" في سلسلة قصيرة من ثلاث مباريات مفترضة، يتأهل عنها الفائزان في مباراتين إلى المرحلة النهائية، فيما يتنافس الخاسران على "الميدالية البرونزية".ويتألف الدور النهائي من سلسلة طويلة من 5 مباريات مفترضة، يحسمها ويتوج باللقب من يسبق منافسه في تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية، فيما يقام دور تحديد المركز الثالث بسلسلة قصيرة من ثلاث مباريات يحسمها ويظفر بالميدالية البرونزية، من يسبق منافسه في تحقيق انتصارين.أيلة وجراسا.. وداع مؤثريتطلع فريق أيلة لتقديم عرض مقنع في ظهوره الأخير ببطولة الأردن، حيث يعول مدربه فؤاد غزاوي على الخماسي، المحترف الأميركي باتريك بيرنيت وجون شوز وأحمد أبو الوفا ومحمد جمال وخالد أبو شاور، مع انحصار خياراته على دكة البدلاء باللاعبين، محمد الفران وفادي طوالبة وصهيب أبو الوفا.في المقابل، يعتمد مدرب فريق جراسا زيد ساحوري على مزيج من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات، ويضم علي كنعان والأميركي بيرون ماكسويل وعاكف الشياب ويوسف أبو وزنة ويوسف بابيش، مع إمكانية المداورة بين اللاعبين، أحمد الحمارشة وأدهم الدجاني ويزن الطويل وعصام هزايمة وفارس نبالي ومحمد غنيم.أرابيلا وبيلا.. كفة متساويةيراهن د.ابراهيم العصعوص مدرب فريق أرابيلا على فاعلية الخماسي، المحترفين الأميركيين ايمانويل ايغ بوتا وديمونتا هاريس وابراهيم النصر ويوسف شتات وناصر انزور، بالتناوب مع لاعبي البنش عمار العمري ويوسف بربري ومصطفى منصور وعمار الشريقي وأحمد أبو راشد وخلدون جبارة.من جانبه، يتسلح مدرب فريق بيلا عبدالله أبو قورة بقوته الضاربة تحت السلة بوجود لاعب الارتكاز العملاق محمد شاهر، والذي يحظى بإسناد مثالي من المحترف الأميركي ديفين غلميرو تحت السلتين، مع تولي أحمد حسونة مهمة صناعة الألعاب بإسناد من غيث الفرج وأحمد الحموري حول القوس، فيما يمتلك بيلا خيارات جيدة على "البنش" بوجود اللاعبين، نبيل أبو شريخ وعلاء الحسيني وسلطان بسام وعمر نشواتي وزيد خوري ونبيل كتخدا.