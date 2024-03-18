الإثنين 18 آذار 2024
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روبينيو يتهم القضاء الإيطالي بالعنصرية بعد تورطه في "اغتصاب جماعي"

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البرازيلي روبينيو

اتهم البرازيلي روبينيو، لاعب ريال مدريد السابق، النظام القضائي الإيطالي بأنه عنصري، بعد الحكم عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة الاغتصاب الجماعي.

وقال الدولي البرازيلي السابق في مقابلة مع صحيفة "ريكورد": تمت إدانتي لأنني شخص أسود، لدي أدلة تثبت براءتي لكن تم تجاهلها.

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وستقرر محكمة العدل العليا في البرازيل، يوم الأربعاء، ما إذا كان سيتمكن من قضاء عقوبته في بلاده أم لا.

ووقع الاغتصاب في عام 2013، عندما كان روبينيو يلعب مع ميلان، في ملهى ليلي وشارك فيه صديق له، يدعى ريكاردو فالكو، الذي أدين أيضا بذلك، وأشخاص آخرين.

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