السبت 09 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

روزنامة مزدحمة للتايكواندو الأردنية في العام الجديد

لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي (يمين) يوجه ضربة قوية لأحد خصومه في بطولة دولية -(من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني صالح الشرباتي (يمين) يوجه ضربة قوية لأحد خصومه في بطولة دولية -(من المصدر)
عمان - يستعد اتحاد التايكواندو لوضع الرتوش الأخيرة على خطة مشاركاته للعام المقبل، والتي تتضمن عددا كبيرا من المشاركات على مختلف الأصعدة، بانتظار رفعها للجنة الأولمبية من أجل اعتمادها.اضافة اعلان
ومن المنتظر أن تشتمل روزنامة العام المقبل، على مشاركات خارجية مهمة، مثل بطولة الفجيرة الدولية الـ11 (عيار نجمتين)، التي ستقام في شهر شباط (فبراير) المقبل، وبطولة كأس الرئيس عن منطقة آسيا (عيار نجمتين)، التي ستقام في  الشهر ذاته والتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن منطقة آسيا، التي ستقام في الصين في شهر آذار (مارس) المقبل، وفي البطولة الآسيوية الـ26 (عيار 4 نجمات) التي ستقام في فيتنام في شهر أبريل (نيسان) المقبل، ومن المحتمل المشاركة في بطولة مصر الدولية (عيار نجمتين) التي ستقام في شهر نيسان (أبريل) المقبل.
كما سيضع اتحاد التايكواندو، خطة عمل بالتنسيق مع الجهاز الفني، استعدادا لأولمبياد باريس 2024، بعد تأهل 3 لاعبين مباشرة للأولمبياد، والتي من المنتظر أن تشتمل على برنامج إعداد أولمبي مميز من حيث، المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية، وبرنامج مميز من أجل اللاعبين، وميزانية تساهم في تلبية متطلبات المنتخب الوطني المتأهل لأولمبياد باريس 2024.
ونجح اتحاد التايكواندو، في اتباع نهج في العمل وتطبيق خطط ذكية، ما ضمن للمنتخبات الوطنية تحقيق إنجازات مميزة على المستويات العالمية والعربية والآسيوية.
وتعامل المنتخب الوطني بذكاء مع المشاركة في البطولات المختلفة، بهدف كسب النقاط ورفع التصنيف، في البطولات العالمية.
ولم يتوقف قطار مشاركة المنتخب في البطولات العالمية وفي سلسلة الجائزة الكبرى التصنيفية، بل قفز إلى بطولات أخرى، لتحقيق أهداف متعددة تصب في مصلحة المنتخبات ولاعبيها. 
وشدد اتحاد التايكواندو، على أن يكون ضمن المصاف الأولى على المستويين الدولي والاقليمي وكان له ذلك، حيث حقق تقدما ملحوظا مل جعله مركزا إقليميا في المنطقة لعقد الدورات التحكيمية والتدريبية. 
وركز ضمن خطته الاستراتيجية للعام الحالي، رغم الضغوطات المالية والإدارية، بسبب روزنامة الاتحاد الدولي المضغوطة على مشاركة المنتخب الوطني في بطولات تصنيفية مؤثرة، وكان هدف اتحاد اللعبة، أن يكون الأردن رائدا وفي مقدمة ركب الإنجازات على المستويات كافة.
وعملت التايكواندو الأردنية، على تطوير ذاتها، ما دفع منتخبات الكثير من الدول لطلب إقامة معسكرات مشتركة مع منتخباتنا الوطنية، حيث تم في وقت سابق إقامة معسكرات تدريبية مشتركة مع منتخبات عربية وعالمية، وكان لذلك دور مهم في الترويج للأماكن السياحية في الأردن، وهذا الاهتمام المنقطع النظير وازدياد طلب إقامة معسكرات تدريبية في الأردن، وضع اتحاد التايكواندو أمام خيرات عديدة، وفرضت المرحلة إعادة النظر في أمور عدة.
العام الحالي، كان شاقا بالنسبة للمنتخب الوطني، إلا أن ثمار جهودهم قد آتت أكلها، حيث أصبح المنتخب الوطني واحدا من أقوى المنتخبات عربيا وآسيويا وعالميا، كما أن الاتحاد الدولي أصبح يروج للاعبي المنتخب الوطني عبر موقعه الرسمي على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤثر إيجابا على اللاعبين ويجعلهم يحققون مزيدا من التقدم والإنجاز.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
مجد الزعبي يقود هجمة رمثاوية على مرمى العقبة-(من المصدر)

الرمثا يتجاوز العقبة والأهلي يباغت السلط في دوري المحترفين

منذ 17 دقيقة
من مواجهة الوحدات والكويت في مباراة الذهاب - (من المصدر)

الوحدات يستعد للمحطة الآسيوية الأخيرة بمعسكر مغلق

منذ 20 دقيقة
المدير الفني لفريق سحاب طارق الكرنز - (من المصدر)

الكرنز: وعود الإدارة سبب قبولي مهمة سحاب الصعبة

منذ 42 دقيقة
جانب من مراسم التتويج في بطولة الأردن لبناء الأجسام في وقت سابق-(الغد)

توصية فنية بإقامة بطولة المملكة للأجسام قبل رمضان

منذ 43 دقيقة
408816803_678750101050269_4144616872292551952_n

الأهلي يتفوق على السلط في دوري المحترفين

منذ2 ساعة
6fac1273-a323-4f4a-a28e-249f88adf899_16x9_1200x676

بسبب العطلة المدرسية.. خلاف جديد بين بيكيه وشاكيرا

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حرب تختلف عن سابقاتها

ماهر أبو طير |اليوم

في عامها الـ75.. حقوق الإنسان تكشف أزمة الذين يدعون حراستها

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحديات "موازنة" 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

مقاومة أم حماس؟

نضال المجالي |اليوم

ثورة كروية

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات | منذ1 ساعة
مسيرات مساندة للقضية الفلسطينية في واشنطن، الولايات المتحدة - (المصدر)

اتّساع هوة الانقسام حول فلسطين

ترجمات | منذ2 ساعة
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات | منذ23 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
 