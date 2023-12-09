روزنامة مزدحمة للتايكواندو الأردنية في العام الجديد

أيمن وجيه الخطيب

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عمان - يستعد اتحاد التايكواندو لوضع الرتوش الأخيرة على خطة مشاركاته للعام المقبل، والتي تتضمن عددا كبيرا من المشاركات على مختلف الأصعدة، بانتظار رفعها للجنة الأولمبية من أجل اعتمادها.ومن المنتظر أن تشتمل روزنامة العام المقبل، على مشاركات خارجية مهمة، مثل بطولة الفجيرة الدولية الـ11 (عيار نجمتين)، التي ستقام في شهر شباط (فبراير) المقبل، وبطولة كأس الرئيس عن منطقة آسيا (عيار نجمتين)، التي ستقام في الشهر ذاته والتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 عن منطقة آسيا، التي ستقام في الصين في شهر آذار (مارس) المقبل، وفي البطولة الآسيوية الـ26 (عيار 4 نجمات) التي ستقام في فيتنام في شهر أبريل (نيسان) المقبل، ومن المحتمل المشاركة في بطولة مصر الدولية (عيار نجمتين) التي ستقام في شهر نيسان (أبريل) المقبل.كما سيضع اتحاد التايكواندو، خطة عمل بالتنسيق مع الجهاز الفني، استعدادا لأولمبياد باريس 2024، بعد تأهل 3 لاعبين مباشرة للأولمبياد، والتي من المنتظر أن تشتمل على برنامج إعداد أولمبي مميز من حيث، المعسكرات التدريبية الداخلية والخارجية، وبرنامج مميز من أجل اللاعبين، وميزانية تساهم في تلبية متطلبات المنتخب الوطني المتأهل لأولمبياد باريس 2024.ونجح اتحاد التايكواندو، في اتباع نهج في العمل وتطبيق خطط ذكية، ما ضمن للمنتخبات الوطنية تحقيق إنجازات مميزة على المستويات العالمية والعربية والآسيوية.وتعامل المنتخب الوطني بذكاء مع المشاركة في البطولات المختلفة، بهدف كسب النقاط ورفع التصنيف، في البطولات العالمية.ولم يتوقف قطار مشاركة المنتخب في البطولات العالمية وفي سلسلة الجائزة الكبرى التصنيفية، بل قفز إلى بطولات أخرى، لتحقيق أهداف متعددة تصب في مصلحة المنتخبات ولاعبيها.وشدد اتحاد التايكواندو، على أن يكون ضمن المصاف الأولى على المستويين الدولي والاقليمي وكان له ذلك، حيث حقق تقدما ملحوظا مل جعله مركزا إقليميا في المنطقة لعقد الدورات التحكيمية والتدريبية.وركز ضمن خطته الاستراتيجية للعام الحالي، رغم الضغوطات المالية والإدارية، بسبب روزنامة الاتحاد الدولي المضغوطة على مشاركة المنتخب الوطني في بطولات تصنيفية مؤثرة، وكان هدف اتحاد اللعبة، أن يكون الأردن رائدا وفي مقدمة ركب الإنجازات على المستويات كافة.وعملت التايكواندو الأردنية، على تطوير ذاتها، ما دفع منتخبات الكثير من الدول لطلب إقامة معسكرات مشتركة مع منتخباتنا الوطنية، حيث تم في وقت سابق إقامة معسكرات تدريبية مشتركة مع منتخبات عربية وعالمية، وكان لذلك دور مهم في الترويج للأماكن السياحية في الأردن، وهذا الاهتمام المنقطع النظير وازدياد طلب إقامة معسكرات تدريبية في الأردن، وضع اتحاد التايكواندو أمام خيرات عديدة، وفرضت المرحلة إعادة النظر في أمور عدة.العام الحالي، كان شاقا بالنسبة للمنتخب الوطني، إلا أن ثمار جهودهم قد آتت أكلها، حيث أصبح المنتخب الوطني واحدا من أقوى المنتخبات عربيا وآسيويا وعالميا، كما أن الاتحاد الدولي أصبح يروج للاعبي المنتخب الوطني عبر موقعه الرسمي على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يؤثر إيجابا على اللاعبين ويجعلهم يحققون مزيدا من التقدم والإنجاز.