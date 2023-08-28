رونالدو السبب.. ارتفاع جنوني في عائدات بث الدوري السعودي

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في الوقت الذي أعلن كارلو نهرا الرئيس التنفيذي للعمليات في الدوري السعودي للمحترفين، أن عائدات البث ازدادت بنسبة 650 في المائة منذ انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من مانشستر يونايتد العام الماضي، بات ظهور أندية سعودية في «دوري أبطال أوروبا» مستقبلاً، أمراً محتملاً، وذلك في ظل النقاشات الأوروبية المستمرة حول هذا الشأن، وسط اهتمام وترقب للدوري السعودي الذي أنفق مئات الملايين من الدولارات لجذب كتيبة من أفضل اللاعبين في العالم وإحداث تغييرات جذرية في الرياضة.وقال نهرا إنه يتم حالياً بث مباريات الدوري السعودي في 140 دولة.وأشار نهرا في مقابلة نشرتها وكالة أنباء «بلومبرغ»: «نحاول أن نكون مختلفين، لذلك فإننا نرحب بأي نوع من أنواع التغيير أو التطوير الذي يمكن إدخاله على الدوري السعودي».وأوضح أن رابطة الدوري السعودي للمحترفين ما زالت «ملتزمة تماماً» المشاركة في دوري أبطال آسيا، المسابقة الأولى على مستوى الأندية في القارة.وأضاف أن أي محادثات بشأن انضمام فرق الدوري السعودي للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، ستكون على الأرجح بين منظم البطولة، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) والاتحاد السعودي لكرة القدم.ويذكر أن هناك عدداً قليلاً من الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم من دول غير أوروبية، من بينها كازاخستان، حيث يمكن لفرقها المشاركة في دوري أبطال أوروبا.