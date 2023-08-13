رونالدو فخور بإحراز لقب البطولة العربية مع النصر

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مدن - أبدى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، سعادته وفخره الكبير بمساعدة فريقه على الفوز أمام الهلال(2-1)، أول من أمس السبت والتتويج بكأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، للمرة الأولى في تاريخه.وكتب كريستيانو رونالدو عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، في أعقاب فوزه باللقب الأول مع النصر: "فخور للغاية بمساعدة فريقي على الفوز بهذه الكأس المهمة للمرة الأولى".وأضاف: "شكرا لكل من شارك في هذا الإنجاز العظيم في النادي، ولأفراد عائلتي وأصدقائي لكونهم بجانبي دائما، ودعم رائع من جماهيرنا! هذه الكأس ملك لكم أيضا".وأرفق رونالدو عدة صور من احتفاله بالهدفين الحاسمين له في شباك الهلال وبالتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال.ورفع رونالدو رصيده إلى 6 أهداف في كأس الملك سلمان، لينفرد بصدارة ترتيب هدافي البطولة، بعدما كان متساويا مع التونسي طه ياسين الخنيسي لاعب الكويت الذي ودع المسابقة برصيد 4 أهداف.وكان رونالدو قد سجل هدفا في كل من الاتحاد المنستيري والزمالك بدور المجموعات، قبل هز الشباك في مباراتي الرجاء المغربي والشرطة العراقي.من جهته، تغنى مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر السعودي، بالفوز الذي حققه فريقه أمام الهلال.وقال آل معمر عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "ألف مبروك لجماهير العالمي هذه الكأس الغالية.. أداء بطولي لا ينسى سطره نجومنا في ليلة تاريخية، استطاعوا فيها قلب النتيجة رغم النقص العددي".وأضاف: "ألف شكر لجماهيرنا ونجومنا وجميع الأجهزة.. كما أشكر الزملاء في مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكل من دعمنا وساندنا".وكتب، عبد العزيز عبد الله العمران عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر: "ألف مبروك، بطولة عن جدارة واستحقاق".وأعقبه، عبد الله العمراني نائب رئيس نادي النصر السابق، بقوله: " تحدي الإرهاق.. تحدي الغيابات.. تحدي النقص.. البطولة العربية الاستثنائية الأولى التي تحمل اسم مولاي الملك سلمان في قبضة العالمي.. ألف مبروك لجماهير العالمي في كل أنحاء العالم".وعلق أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي لنادي النصر، وقال: "مبروك لجمهور العالمي الكبير، مبروك للاعبين والأجهزة الفنية والإدارية ولأعضاء مجلس الإدارة.. بداية موفقة وأمامنا عمل كبير لتحقيق تطلعات وآمال جمهورنا".إلى ذلك، يرى عبد الرحمن غريب، لاعب النصر، أن فريقه استحق الفوز بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، كاشفا بالوقت ذاته سبب تفاهمه مع رونالدو.وقال غريب في تصريحات لقنوات SSC الرياضية: "حقيقة لا أعرف ماذا أقول من فرحتي الكبيرة، نستحق هذا الفوز والتتويج بلقب كأس الملك سلمان للأندية".وأضاف: "ضحينا كثيرا من أجل هذا اللقب، فنحن منذ أكثر من شهر بالخارج من البرتغال لليابان في بطولة، ونلعب مباراة كل يومين، فاللهم لك الحمد أنه أكرمنا بهذا الفوز".وتابع غريب: "ميداليتي الخاصة ببطولة كأس الملك سلمان سوف أضعها عند والدتي وأهديها لها، أكلمها دائما، حيث كانت متفائلة كثيرا بتتويجنا باللقب، وسأقول لها إن تفاؤلك هذا جعلنا ندخل للفوز".وأوضح: "كريستيانو رونالدو لاعب عالمي ومتكامل وأضاف لي الكثير، فعليك أن ترى كيف يأكل ويتمرن وكل شيء في حياته، نحاول كلاعبين أن نستفيد منه يوميا ويحسننا كثيرا".وزاد: "رونالدو دائما يقول لي إذا رأيتني أنظر إليك مرر لي مباشرة، وهو يتكلم معي كثيرا ويطلب مني أشياء، ويشرح لي أشياء وهذا سبب تفاهمي معه، علاقة المدرب كاسترو بنا كلاعبين جيدة، فهو صريح معنا وهذا إيجابي جدا وجيد لنا، واللاعب طبيعي أن يخطئ لكن يتعلم مما فعله، وكاسترو يشجعنا ويحفزنا دائما".وختم غريب، قائلا: "أنا أحب اللعب تحت الضغط، ومسلي آل معمر رئيس النادي معنا دائما ويحفزنا ويشجعنا، ونواف العقيدي حارسي الأول".-(وكالات)