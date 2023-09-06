رونالدو يتفوق على العوضات باستفتاء أفضل لاعب بغرب آسيا

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عمان- الغد- حل لاعب المنتخب الوطني ونادي الوحدات أنس العوضات بالمركز الثاني خلف النجم البرتغالي للنصر السعودي كريستيانو رونالدو، في الاستفتاء الذي أجراه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقعه الرسمي عن أفضل لاعب في منطقة غرب آسيا لشهر آب (أغسطس) الماضي، والذي أغلق التصويت عليه مساء الأربعاء.وحصل العوضات على 1407326 صوت وبنسبة تصويت بلغت 41%، في التصويت الذي شارك به قرابة 3 مليون ونصف شخص من مختلف دول العالم.وتصدر رونالدو التصويت بالمركز الأول بعد أن جمع صوت 1492232 صوت وبنسبة 43%، فيما جاء مهاجم الأنصار اللبناني، اللاعب السنغالي الحاج مالك في المركز الثالث ومعه 464147 صوت وبنسبة 13%.وشارك في التصويت أيضا كل من عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد السعودي)، روبرتو فيرمينيو (الأهلي السعودي)، يوسف نياكاتي (بني ياس الإماراتي)، حمزة عيسى (ثقافي طولكرم الفلسطيني) وياسين براهيمي (الغرافة القطري).وشهدت عملية التصويت في الأيام الماضية إقبالا كبيرا من قبل الجماهير الأردنية بشكل عام، و "الوحداتية" بشكل خاص، من أجل مساندة اللاعب الذي قدم أداء متميزا في الفترات الماضية مع فريق الوحدات، وساهم في تتويج فريقه بلقب "السوبر" للمرة الخامسة عشرة في تاريخه.