الثلاثاء 25 تموز 2023
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رونالدو يخطط لشراء صحيفة هاجمته مرارا

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رونالدو
كشفت صحيفة إسبانية عزم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الدخول في مجال استثماري جديد.

وقالت صحيفة "إلبايس" الإسبانية، إن نجم نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو، قدم عرضا للاستحواذ على مجموعة Cofina الإعلامية، التي تدير عددا من الصحف والمجلات في بلده الأم البرتغال.اضافة اعلان

ويتضمن عرض رونالدو الاستحواذ على صحيفة Correio da Manha، والتي رفض النجم البرتغالي التحدث إليها في أكثر من مناسبة، ورفع ضدها قضايا بالمحاكم لنشرها شائعات عنه خلال السنوات القليلة الماضية.

ورجحت الصحيفة الإسبانية أن يستحوذ رونالدو على المجموعة الإعلامية رغم وجود عروض أخرى منافسة أيضا.
عداء سابق

ألقى رونالدو الميكرفون الخاص بمراسل Correio da Manha بإحدى المرات بعيدا في بحيرة بعدما وجه إليه سؤالا عن بطولة أوروبا في فرنسا 2016.
نشرت الصحيفة تقريرا عن قيام رونالدو بتجديد منزله الفاخر في لشبونة دون موافقة مجلس المدينة.
الصحيفة نشرت أيضا مقابلة مع المربية السابقة لابن رونالدو الأكبر بعد طردها، ومقالا ادعى أنه أُجبر على دفع تعويضات لمضايقته قاصرا على وسائل التواصل الاجتماعي.
أفادت الصحيفة في أحد تقاريرها بأن ريال مدريد أمر رونالدو بتوقيع اتفاقية سرية مع كاثرين مايورغا، العارضة التي اتهمته بالاعتداء الجنسي في لاس فيغاس.
رفض رونالدو التعامل مع أي من المؤسسات التابعة لمجموعة "Cofina"، والتي قدمت بدورها شكوى قضائية ضده، بأنه تسبب في خسائر مالية لها تقدر بـ75 مليون يورو.
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