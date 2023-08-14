الإثنين 14 آب 2023
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رونالدو يغيب عن أولى مباريات النصر في الدوري السعودي

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غياب رونالدو وتاليسكا
أعلن البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل الفريق لملاقاة الاتفاق، في الدوري السعودي.

وتقام مباراة الاتفاق والنصر، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي "موسم 2023-2024".اضافة اعلان


وجاء تشكيل النصر في مباراة الاتفاق، على النحو التالي..



حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: جيسلان كونان، مختار علي، محمد آل فتيل، نواف بوشل.

خط الوسط: عبد الله الخيبري، علي الحسن، عبد المجيد الصليهم.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب، ساديو ماني، عبد العزيز العليوة.

وتضم قائمة البدلاء "أمين بخاري، وليد عبد الله، محمد قاسم، محمد صهلولي، أيمن يحيى، خالد الغنام، سامي النجعي، عبد الفتاح آدم".

وقرر كاسترو استبعاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، من مباراة الاتفاق، بعد مشاركته في مباراة نهائي البطولة العربية، وقيادة العالمي للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخه.

وتقام منافسات دوري روشن السعودي "موسم 2023-2024"، بمشاركة 18 فريقًا لأول مرة، وهم (الاتحاد، النصر، الشباب، الهلال، الأهلي، الفيحاء، الطائي، الرياض، التعاون، الفتح، الاتفاق، الرائد، أبها، الأخدود، ضمك، الوحدة، الخليج، الحزم).

ويلعب النصر أمام الاتفاق، بعد 48 ساعة فقط من نهائي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، حيث توج النصر بلقب البطولة العربية لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.
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