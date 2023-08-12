السبت 12 آب 2023
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رونالدو يقود النصر للتتويج بكأس الملك سلمان على حساب الهلال

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رونالدو
توج نادي النصر ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بعد الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما.اضافة اعلان
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