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السبت 12 آب 2023
8:55 م
رونالدو يقود النصر للتتويج بكأس الملك سلمان على حساب الهلال
رونالدو
توج نادي النصر ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، بعد الفوز على الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة النهائية التي جمعت بينهما.
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