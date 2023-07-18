الثلاثاء 18 تموز 2023
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رونالدو يكشف عن مستقبله في أوروبا ويهاجم الدوري الأميركي

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رونالدو
بتصريحات صادمة حول مستقبله، أشعل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عالم كرة القدم، وكشف عن مستقبله في كرة القدم الأوروبية.

وبعد مباراة ودية لنادي النصر السعودي أمام سلتا فيغو الإسباني، أكد كريستيانو رونالدو أنه لن يعود للعب في أوروبا مجددا.اضافة اعلان

ونقلت شبكة (إي إس بي إن) عن رونالدو قوله "أنا بنسبة 100 بالمئة لن أعود إلى أي فريق أوروبي. عمري 38 عاما".

وأضاف: "فقدت الكرة الأوروبية الكثير من الكفاءة. المسابقة الوحيدة التي لا تزال جيدة هي الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي تتفوق على باقي مسابقات الدوري الأخرى".

وهاجم رونالدو الدوري الأميركي للمحترفين، مشيرا إلى أن الدوري السعودي للمحترفين "أعلى جودة".

وقال رونالدو: "الدوري السعودي أفضل من الأميركي".

وأضاف "الآن يأتي كل اللاعبين إلى هنا.. خلال عام واحد سيحضر المزيد من اللاعبين الكبار إلى السعودية".

وسار لاعبون كبار على نهج رونالدو في الانتقال إلى السعودية، ومنهم كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية والقادم من ريال مدريد وكذلك نغولو كانتي من تشيلسي اللذين انضما إلى الاتحاد بطل الدوري.
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