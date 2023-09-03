الإثنين 04 أيلول 2023
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رونالدو ينافس العوضات على جائزة أفضل لاعب

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جائزة اللاعب الأفضل في منطقة غرب آسيا عن شهر آب (أغسطس)
أخبار النجوم- اشتدت المنافسة يوم أمس، بين المحترف البرتغالي في فريق النصر السعودي كرستيانو رونالدو، ولاعب فريق الوحدات أنس العوضات، بشأن هوية اللاعب الأفضل في منطقة غرب آسيا عن شهر آب (أغسطس) الماضي.اضافة اعلان
وفتح الاتحاد الآسيوي يوم أمس باب التصويت لاختيار أفضل لاعب في غرب آسيا، بانتظار حسم هوية الفائز يوم الخميس المقبل، موعد إغلاق باب التصويت على الاستفتاء.
ويتنافس على هذه الجائزة اللاعبون: أنس العوضات من الوحدات إلى جانب  كرستيانو رونالدو (النصر السعودي)، عبدالرزاق حمدالله (الاتحاد السعودي)، روبرتو فيرمينيو (الأهلي السعودي)، يوسف نياكاتي (بني ياس الإماراتي)، ياسين براهيمي (الغرافة القطري)، حمزة عيسى (ثقافي طولكرم الفلسطيني)، الحاج مالك (الأنصار اللبناني).
وفور فتح باب التصويت، انحسرت المنافسة بين العوضات ورونالدو، حيث تقدم العوضات على رونالدو، بحصوله حتى عصر يوم أمس على  حوالي 3 آلاف صوت، فيما كان رونالدو يحصد حوالي 2700 صوت، بانتظار تواصل التصويت حتى الخميس.
وجاء اختيار اللاعبين المشاركين في الاستفتاء، بناء على ما حققوه خلال منافسات الشهر الماضي، وهو الشهر الذي شهد تألقا لافتا لرونالدو والعوضات.
جانب من توقيع الاتفاقية

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