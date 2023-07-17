الثلاثاء 18 تموز 2023
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رياضة السيارات.. أكبر من مجرد بحث عن الألقاب

عدد من المشاركين في سباق الحسين لتسلق الرمان-(من المصدر)
عدد من المشاركين في سباق الحسين لتسلق الرمان-(من المصدر)
عمان- يرى ممارسو رياضة السيارات، أن هذا النوع من الرياضة ينعكس إيجابا عليهم بدنيا ونفسيا وفنيا، لما لها من أثار على الجسم والنفس في فوائد لا يعرفها ويدركها إلا ممارسو السباقات.اضافة اعلان
ويرى سائقون أن رياضة السيارات تزيد ثقة الإنسان بالنفس وتقتل وقت الفراغ وتمنح السائق قدرة أكبر على الانضباط والصبر والتحدي، وبالتالي مواجهة الضغوطات التي يعيشها الإنسان.
وبين سائقون خلال حديثهم لـ"الغد"، أن فوائد ممارسة هذه الرياضة تتعدى التنافس واحتلال المراكز الأولى، مشيرين في نفس الوقت إلى انعكاسات سلبية في حال ممارستها بشكل خاطئ.
وقالت سائقة الراليات نانسي المجالي:" تتيح رياضة السيارات ممارستها على حلبات خاصة، بالشكل الصحيح بدلا من ممارستها بطريقة خاطئة، ورياضة السيارات ذات شعبية كبيرة ، وتعزز روح التنافس الرياضي، وتقوي البنية الجسدية،  وترفع اللياقة البدنية وتعمل على ملء فراغ الإنسان، وتجنب الشباب الانجراف وراء تصرفات خاطئة.
وأضافت: رياضة السيارات تساهم في التقارب بين السائقين من مختلف الدول، كما أنها تتيح فرص العمل للكوادر الفنية وفرق الصيانة وتساهم في دعم الاقتصاد".
وشرح سائق السرعة غيث وريكات:" سباقات السرعة تساهم في اعتياد السائقين على  تحمل الضغط الشديد على حلبة السباق، كما أن التنوع في الحلبات يرفع من حدة المنافسة، كسباق الحسين لتسلق مرتفع  الرمان والسباقات التي تقام في العبدلي والبحر الميت ومادبا، ومناطق عديدة أخرى،  كما أن لتشجيع الجمهور الأثر الإيجابي الكبير على السائقين، وتزيد من إمكانية سرعة البديهة و قوة الملاحظة لدى الإنسان و تجعل جميع قدرات الإنسان لتكون متأهبة للسباق".
وأوضح سائق الكارتينغ  فيصل ناشخو :" سباقات السيارات تعلم السائق الصبر و التركيز و تساعده في اختيار القرارات الصحيحة، فهناك قرارات تؤخذ أحيانا في أجزاء من الثانية، كما أنها تعلم تقبل الأمور بالشكل الصحيح، حتى في الخسارة.
وتطرق سائق الرالي أحمد جانخوت:" المشاركة في سبقات السيارات لها التأثير الإيجابي الكبير حيث تعمل على تفريغ الطاقات داخل الحلبات و تعمل على ترسيخ وتطوير مهارات القيادة، وبالتالي خلق مجتمع واعي ومثقف في السيارات و رياضة السيارات، كما تساهم في الابتعاد عن التهور في الطرق العامة والتوجه للحبات المخصصة".
وقال سائق السرعة وائل مصطفى:" رياضة السيارات تتطلب لياقة بدنية عالية وتركيز وتعمل بشكل أساسي على تفريغ طاقات السائقين على متن سيارات مجهزة وأمنة على الحلبات المخصصة لذلك، وبالنسبة لي، تساعدني في رفع لياقتي البدنية والذهنية".
وقال سائق السرعة مصطفى عطاري: " رياضة السيارات هي ملاذ آمن للشباب وعدم المخاطرة على الشوارع كما أنها تعزز السياحة الأردنية في جميع المناطق وهي متنفس للناس وتخلق أجواء تنافسية كبيرة بين السائقين، يعمل هذا النوع من الرياضات على تنشيط الذهن و تزيد من مستوى الذكاء لدى الفرد و بالأخص عنصر الذكاء الاجتماعي، وتؤثر على الشخصية لإثبات الذات، على سبيل المثال الأجواء كانت رائعة وعائلية في سباق الحسين لتسلق مرتفع  الرمان الذي أقيم مؤخرا ".
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