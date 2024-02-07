رياضيون: 25 عاما من العطاء والتميز.. والملك الداعم الأول لنا

خطت الرياضة الأردنية طيلة 25 عاما خطوات واسعة نحو التميز والإبداع، وحصلت المنتخبات الوطنية على العديد من الإنجازات، في الوقت الذي حظي فيه اللاعبون أصحاب الإنجاز بشرف التكريم من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، الذي يحرص على متابعة المشاركات الأردنية في البطولات الخارجية، ويؤازر اللاعبين، ما شكل دافعا أمامهم لمواصلة تحقيق الانجازات.

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وشكل وسام التميز الذهبي من الفئة الأولى - الذي أنعم به جلالته في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام 2022 على لاعب المنتخب الوطني للجمباز أحمد أبو السعود، نظير تتويجه بالميدالية الفضية على جهاز حصان المقابض ببطولة العالم للجمباز - حافزا للبطل العالمي وأسرة اللعبة على مواصلة تحقيق المزيد من النجاحات، بهدف تحقيق حلم التأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية (باريس 2024).



ويقول أبو السعود في حديثه لـ (الغد): "أشكر جلالة الملك على استقباله وتكريمه لي، والذي يعد فخرا ومسؤولية جديدة، جلالته لا يبخل على تكريم الرياضيين، وتعجز الكلمات عن وصف شعوري حينها".



ويتابع: "لقد تلقيت دعما من سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقيت اتصالين هاتفيين من سمو الأمير فيصل بن الحسين وسمو الأمير الحسن بن طلال، إلى جانب الدعم المباشر من سمو الأميرة رحمة بنت الحسن رئيسة اتحاد الجمباز، والتي شاركتني مشاعر القلق والفرحة من مدينة ليفربول”، وهذا يؤكد نهج الهاشميين في دعم وتحفيز الرياضيين على تقديم الأفضل دائما.





وسام "المصارعة" يجسد الدعم الملكي للرياضة

يجسد وسام الاتحاد الدولي للمصارعة، الذي منحه رئيسه الصربي نيناد لالوفيتش إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حقيقة الدعم الكبير الذي يقدمه جلالته لقطاع الرياضة بشكل عام.



وخلال استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني لرئيس الاتحاد الدولي للمصارعة نيناد لالوفيتش، بالتزامن مع استضافة المملكة لفعاليات بطولة العالم للمصارعة تحت 20 عاما في آب "أغسطس" الماضي، منح رئيس الاتحاد الدولي، جلالة الملك، وسام الاتحاد الدولي للمصارعة - وهو أعلى وسام يمنح من الاتحاد الدولي لقادة الدول - تقديرا لجهود جلالته في دعم الرياضة وإيمانه بدورها في تقوية روابط التضامن والصداقة بين الدول.



وقال رئيس اتحاد المصارعة م. محمد العواملة في معرض حديثه لـ "الغد": "كان جلالة الملك ممارسا للعديد من الرياضات ومن بينها المصارعة الرومانية، والتي كان أحد أبطالها، وليس مستغربا أن يكون من الداعمين الأوائل للرياضة الأردنية"، مؤكدا أن الرياضة أصبحت في عهده من أبرز معالم نهضة الأردن الحديث، لتبقى الإنجازات الرياضية مصدر اعتزاز الأردنيين بعد أن حظي الرياضيون من الجنسين بدعم قائد الوطن، وبالتكريم المادي والمعنوي من الأسرة المالكة التي لطالما شجعت أبطال الرياضة في الملاعب والصالات الرياضية.





الدعم الملكي لنجوم المنتخب

واستعرض الحارس السابق للمنتخب الوطني عامر شفيع ذكرياته في تشرفه للمثول أمام جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين قائلا "جلالة الملك عبدالله الثاني يعتبر الملهم والمحفز لطموحات الشباب الرياضي، وهذا ما لمسته شخصيا في أكثر من مناسبة رياضية، أتذكر تحفيزه وتشجيعه لـ"النشامى" خلال حضوره عدة مباريات في الملعب، وخلال مشاركتنا التاريخية الأولى في نهائيات آسيا بالصين، وكان حضوره الرسمي المهيب بمثابة الشعلة التي الهبت الحماس لدى كل لاعب، وسلحتنا بالعزيمة وقدمنا مباريات كبيرة، وخففت علينا وطأة خروجنا في مباراة العجب أمام اليابان في مباراة ركلات الترجيح الشهيرة".



وتابع "أستذكر عندما تشرفنا باستقبال جلالة الملك عبدالله الثاني عند عودتنا من الصين، وكانت كلمات جلالته بمثابة البلسم الشافي لأحزاننا في نهائيات الصين 2004، وهو الموقف الذي تكرر باستقبال جلالته لنا بعد العودة من الأورغواي، عندما كنا على بعد خطوة من تحقيق الحلم الأردني في بلوغ نهائيات البرازيل 2014، وتكرر مشهد استدعائنا إلى الديوان الملكي العامر، في مناسبات كروية التي تعتبر التكريم الرفيع من جلالة الملك الرياضي الذي شهدت الرياضة عامة، وكرة القدم خاصة في عهده تطورا ملحوظا.



واستذكر نجم الكرة الأردنية السابق أحمد هايل، بكل الفخر والاعتزاز، استقبال جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، لـ"النشامى" في مطار ماركا بحضور جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله، بعد عودتهم من الأورغواي.



ويقول هايل:"كانت لحظة تاريخية بالنسبة لنجوم المنتخب، ولفته كريمة ليست بغريبة على الهاشميين، وجلالة الملك يحرص على دعم أبطالنا وبطلاتنا والمنتخبات الوطنية المختلفة، والرياضيون الأردنيون يفتخرون بمليكهم الذي يعتبر المساند والداعم لهم، والقريب منهم في الملاعب والصالات داخل الوطن وخارجه، يشد من أزرهم باستمرار لتحقيق الإنجاز ورفع الراية الأردنية في مختلف المحافل الرياضية".



وبين هايل، أن جلالة الملك ومنذ توليه سلطاته الدستورية أعطى الرياضة وأهلها اهتماما كبيرا، الأمر الذي أسهم بتحفيز اللاعبين واللاعبات وحثهم على تقديم أفضل المستويات.



وأكد مدافع الوحدات والمنتخب الوطني السابق والمدرب الحالي باسم فتحي، أن كلمات جلالة الملك عبدالله الثاني التحفيزية، والرافعة للمعنويات، خلال اتصاله الهاتفي في مكالمة جماعية مع "النشامى"، عقب انتهاء الشوط الأول لمباراة المنتخب الوطني ونظيره السعودي في نهائيات آسيا 2011 في قطر، في المباراة التي انتهت وقتها لصالح النشامى 1-0، ما تزال تردد في أعماقي، وتسلحني بالحماس والعزيمة، وكأنها للتو تلهب مشاعري الوطنية، ووقتها خصنا جلالة الرياضي الأول بمكافآت مالية بعد الفوز والانتصارات وتقديرا لعروضنا القوية.



وقال فتحي: "حظينا باستقبال جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بأكثر من مشهد، وكان دائم التحفيز والداعم لنا.



وأنعم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، بوسام الاستقلال على مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية، عن مبادرة المدرب والمعالج الطبيعي حسام عياد عن "أطفال متلازمة داون" ودمجهم في المجتمع المحلي، وتميزهم الرياضي وتحقيق إنجازات وطنية على المستوى العالمي في رياضة الكراتيه، حيث كرس المدرب حسام عياد حياته لأكثر من 30 عاما، لخدمة ذوي الهمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو العامل ضمن كوادر أمانة عمان في مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية.



وقال عياد "شرف كبير حصلت عليه بالمثول أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في مناسبتين، الأولى من خلال مشاركتي في مسابقة أهل الهمة 2004، عندما فازت قصتي مع أطفال ذوي الاحتياجات الخاصة-متلازمة داون"- بالمركز الرابع من بين 30 قصة، ومثلت أيضا أمام جلالة الملكة رانيا العبدالله، والمشهد تكرر في آيار 2018، عندما تقلدت من جلالتهما بحضور ولي العهد الأمين، بوسام الاستقلال من الدرجة الثالثة، بعد النتائج المشرفة لأطفال متلازمة داون في مسابقات رياضية عالمية، وحصلنا فيها على المركز الأول في أميركا في مسابقة الكراتيه، واعتبرنا الفريق الأمثل والأفضل على مستوى الشرق الأوسط".

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