الأحد 10 أيلول 2023
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ريالات يقود "الأولمبي" لتجاوز عُمان بالتصفيات الآسيوية

المنتخب الوطني تحت 23 عاما لكرة القدم
المنتخب الوطني تحت 23 عاما لكرة القدم الأولمبي
قاد اللاعب البديل وسيم ريالات، المنتخب الوطني تحت 23 عاما لكرة القدم، للفوز على منتخب سلطنة عُمان بهدف دون مقابل، لختام منافسات الجولة الثانية من المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا (قطر 2024).اضافة اعلان

المباراة التي أقيمت مساء السبت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء، بقيت نتيجة التعادل السلبي بها حتى الدقيقة 87 من زمن اللقاء، حيث أطلق وسيم ريالات تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك المنتخب العماني.

واقترب المنتخب من بلوغ النهائيات بعد انفراده في صدارة المجموعة الأولى وبرصيده 6 نقاط، فيما تشارك منتخبا عمان وسورية بالمركزين الثاني والثالث وبرصيد كل منتخب 3 نقاط، وفي المركز الرابع والأخير منتخب بروناي دار السلام بدون نقاط. 

وكان المنتخب السوري قد فاز على منتخب بروناي بنتيجة 11-0 في افتتاح منافسات الجولة الثانية.
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