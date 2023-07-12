الأربعاء 12 تموز 2023
النسخة المطبوعة

ريالات ينضم لفريق الحسين إربد

وسيم ريالات
وسيم ريالات

عمان - الغد - اعلن نادي الحسين إربد ، مساء الأربعاء، تعاقده مع لاعب فريق شباب الأردن وسيم ريالات للعب في فريق كرة القدم لمدة 3 مواسم.
اشار النادي إلى أن اللاعب انضم رسميا للفريق بعد الاتفاق على كامل التفاصيل المالية ومدة العقد.اضافة اعلان
1-1636358

الريان القطري يتعاقد مع مهاجم المنتخب الإسباني منذ24 ساعة

اللاعب محمد أبو زريق أثناء تقديمه لاعبا لفريق السلط - (من المصدر)

أبو زريق: اخترت السلط رغم تعدد العروض.. وأتمنى تمثيل "النشامى" منذ24 ساعة

المنتخب الوطني لكرة القدم - (من المصدر)

"النشامى" يبتعد عن مواجهة 3 منتخبات عربية في تصفيات المونديال منذ24 ساعة

المدير الفني لشباب الحسين وليد العسود (يمين) ومساعداه خلال إحدى المسابقات المحلية -(الغد)

وليد العسود.. معد "طائرة" الزمن الجميل ومهندس "رباعية" شباب الحسين منذ24 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الفيصلي يعلن تعاقده مع عارف الحاج على سبيل الإعارة

الفيصلي يعلن تعاقده مع عارف الحاج على سبيل الإعارة

منذ 26 دقيقة
فوز مغير السرحان على الأهلي ببطولة الدرع

فوز مغير السرحان على الأهلي ببطولة الدرع

منذ1 ساعة
359499828_859749502376501_3072301669914910119_n

عشيش يفوز بذهبية الدورة العربية للملاكمة

منذ2 ساعة
000_32JC3CM

صلاح يطلب من ليفربول التعاقد مع لاعب مصري

منذ4 ساعة
1307606829

لابورتا يكشف تفاصيل حول رفض ميسي العودة لبرشلونة

منذ4 ساعة
39

الوحدات يتمسك بالمركز الثاني في "درع المئوية".

منذ23 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

تصغير أكتاف.. لماذا؟

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

تهديدات على الأمن الوطني الأردني

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

هذه العقدة التي تستحكم بنا

ماهر أبو طير |اليوم

نون الغواية

نادر رنتيسي |اليوم

انهيار السلطة "زعتري 2"

سائد كراجة |اليوم

الحكومة والرياضة

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات | منذ24 ساعة
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
الجنرال اللنبي في القدس بعد الاستيلاء عليها من العثمانيين - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (6-3): مدينة تبوك الحجازية‏

ترجمات |04 تموز 2023
 