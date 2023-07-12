ريالات ينضم لفريق الحسين إربد

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عمان - الغد - اعلن نادي الحسين إربد ، مساء الأربعاء، تعاقده مع لاعب فريق شباب الأردن وسيم ريالات للعب في فريق كرة القدم لمدة 3 مواسم.اشار النادي إلى أن اللاعب انضم رسميا للفريق بعد الاتفاق على كامل التفاصيل المالية ومدة العقد.