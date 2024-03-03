الأحد 03 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ريال مدريد: تعرضنا لأكبر فضيحة تحكيمية في تاريخ الدوري الإسباني

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غضب لاعبي ريال مدريد من الحكم بعد نهاية المباراة

كشفت صحيفة "ماركا"، يوم الأحد، أن إدارة ريال مدريد ترى أن الفريق تعرض لأكبر فضيحة تحكيمية في تاريخ الدوري الإسباني "الليغا".

وشهدت اللحظات الأخيرة جدلا واسعا بعد أن أوقف الحكم المباراة بينما كانت كرة عرضية متجهة إلى الإنجليزي جود بيلنغهام الذي ارتقى عاليا وتابعها برأسه ليسجّل هدفا ثالثا لريال مدريد، مما اشعل غضب لاعبي الفريق الذين اعترضوا بقوة على قرار الحكم بعدم احتساب الهدف (90+9). وادى هذا الاحتجاج إلى طرد بيلينغهام.

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وقالت الصحيفة: تعتقد إدارة ريال مدريد أن النادي في خضم معركة شاملة، وأن ما حدث في ملعب فالنسيا "ميستايا" يذهب إلى أبعد من ذلك، وأن الفريق الأبيض يواجه أكبر فضيحة تحكيمية في التاريخ، وسيواصل النادي انتقاده ضد الحكام لتحقيق تغيير جذري في التحكيم الإسباني.

ورغم أنّ نقطة التعادل تبقى أهون الشرور بالنسبة لمتصدر ترتيب الدوري الاسباني، إلا أنّه ثاني تعادل للميرينغي في آخر 3 مراحل، ما يعطي جيرونا فرصة تقليص الفارق إلى أربع نقاط حال فوزه على مضيفه ريال مايوركا، الأحد. 

كما أنّ الغريم التقليدي برشلونة الذي يحتل المركز الثالث يملك فرصة بدوره للعودة إلى سباق اللقب وتقليص الفارق لست نقاط عندما يواجه مضيفه أتلتيك بلباو خامس الترتيب في لقاء صعب على أرض الأخير، يوم الأحد.

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