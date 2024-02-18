ريال مدريد يتعثر أمام رايو فايكانو.. وأنشيلوتي راض بالنقطة

اضافة اعلان

مدن- سقط ريال مدريد في فخ التعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه رايو فاليكانو أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر الليجا، على ملعب تيريزا ريفيرو.وسجل لريال مدريد، خوسيلو في الدقيقة الثالثة، فيما تعادل راؤول دي توماس لأصحاب الأرض، من ركلة جزاء في الدقيقة 27.ورفع ريال مدريد رصيده إلى 62 نقطة في صدارة الليجا، مقابل 25 نقطة في جعبة رايو فاليكانو صاحب المرتبة 14.بدأت المباراة بضغط من ريال مدريد، ونجح خوسيلو في هز الشباك، حيث تلقى تمريرة في العمق من فالفيردي، وانطلق وسدد أسفل يسار الحارس ديمترفسكي.وقرر الحكم، اللجوء إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة الهدف، لوجود شك حول تسلل خوسيلو، لكن تم إثبات صحة الهدف.واستمرت محاولات ريال مدريد، بتسديدة من فينيسيوس جونيور داخل منطقة الجزاء، اصطدمت بليخيني مدافع فاليكانو في الدقيقة 10.وأضاف خوسيلو، الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 19، لكن الحكم ألغى الهدف، نظرا لأن صانع الهدف لوكاس فاسكيز تخطى بالكرة خط التماس.وصوب تريخو كرة اصطدمت بكامافينجا، لتمر أعلى العارضة في الدقيقة 23.وطالب لاعبو رايو فاليكانو، بالحصول على ركلة جزاء لوجود لمسة يد لصالحهم داخل منطقة جزاء الملكي، واحتسبها الحكم بعد اللجوء للفار.وسدد راؤول دي توماس، ركلة الجزاء بنجاح، مسجلا هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 27.وكاد فيدي فالفيردي أن يسجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 35، إذ صوب كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر لمرمى رايو فاليكانو.وتألق أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد، في التصدي لتسديدة من ألفارو جارسيا بقدمه اليمنى في الدقيقة 42.ومع بداية الشوط الثاني، تلقى إبراهيم دياز، تمريرة وانطلق وتوغل في منطقة الجزاء، وصوب كرة ارتطمت بأحد المدافعين قبل أن تمر أعلى العارضة في الدقيقة 50.واحتسب حكم المباراة، ركلة ركنية، نفذها لوكا مودريتش ووصلت إلى تشواميني، الذي ارتقى وسدد كرة رأسية مرت أعلى المرمى بالدقيقة 51.ومرر إبراهيم دياز كرة نحو خوسيلو، الذي استلم وسدد كرة تصدى لها الحارس دميترفسكي على مرتين في الدقيقة 58.وطالب لاعبو ريال مدريد بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 60، إثر وجود دفعة من أدريان على فينيسيوس جونيور، لكن حكم المباراة لم يحتسب شيئا.واحتسب حكم المباراة، ركلة حرة لريال مدريد، انبرى لتنفيذها توني كروس، لكن الحارس دميترفسكي تصدى لها ببراعة وحولها إلى ركنية في الدقيقة 79.وحاول البديل داني كارفاخال، مباغتة دميترفسكي بتصويبة صاروخية أرضية على حدود منطقة الجزاء، أمسك بها الحارس.وأشهر حكم المباراة، البطاقة الحمراء في وجه كارفاخال، بسبب ضربه لكيكي بيريز بالرأس في الدقيقة 94، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.ويرى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن التعادل أمام رايو فاليكانو، بمثابة خطوة نحو الفوز باللقب.وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم نبدأ المباراة بشكل جيد، ولم يستمر ذلك طويلا، حيث سجلنا وتم إلغاء هدف آخر، ولم تكن مباراة سهلة".وعن تقييمه للتحكيم، كشف: "لم أتحدث مع الحكم الرابع بشأن طرد كارفاخال، وأعتقد أن التحكيم كان جيدًا".وبسؤاله عن الانتقادات المتوقعة بعد التعادل، علق: "كيف يمكنني الإجابة؟ علينا الفوز بكل مباراة بالطبع، لكن للفوز بالليجا يجب ألا تخسر المباريات التي لا تستطيع الفوز بها، وأعتقد أن اليوم خطوة مهمة للفوز بالليجا".وزاد: "ليس من السهل الفوز على هذا الملعب، وبدأنا بشكل جيد للغاية، لكن تعقدت الأمور".وحول البطاقات التي حصل عليها اللاعبين، أجاب: "سأتحدث معهم عن ذلك، والمباراة شهدت العديد من التدخلات، وكان هناك القليل من الاحتجاجات".وبسؤاله عن تأثير مبابي على تركيز الفريق، أجاب: "متى لم نكن مركزين؟ وإلقاء اللوم على الفريق بسبب شيء ما هذا الموسم هو أمر صعب".وأتم: "مودريتش قدم مباراة جيدة جدًا، وهو أمر معتاد بالنسبة له".من ناحية ثانية، وصف تشافي هرنانديز، المدير الفني لبرشلونة، انتصار فريقه "الدرامي" على مضيفه سيلتا فيجو 2-1 أول من أمس بـ"العادل"، مشيدا في الوقت ذاته بعودة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، صاحب ثنائية الفوز، لمستواه المعهود.وقال تشافي في تصريحات بعد المباراة التي احتضنها ملعب "بالايدوس": "هذا الانتصار له أثر كبير على المستوى المعنوي، والثقة والتطور. إنها خطوة مهمة. الفريق ما يزال يتطور، وأعتقد أننا شاهدنا فريقا جيدا، لاسيما في الشوط الأول. عانينا في الشوط الثاني بسبب بعض الأخطاء".وأضاف مدرب البرسا تصريحاته "نعاني كثيرا هذا الموسم، واعتدنا على الانتصارات الدرامية. ولكن هذا يعني أيضا أن الفريق يتطور، ويواصل القتال. نحتاج الآن للتحسن فيما يتعلق بالتركيز في بداية كل شوط".وأثنى تشافي على "شخصية" نجم الفريق، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، من أجل تسديد ركلة الجزاء التي جلبت الفوز في الوقت القاتل.من ناحيته، أبدى البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة، سعادته بالانتصار، وقال خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أنا سعيد للغاية، حيث انتصرنا في مباراة مهمة".وعن إعادة ركلة الجزاء التي أحرز منها الهدف الثاني، أوضح: "لم أكن أعرف ما يحدث، لكني اكتشفت أن الحارس كان متقدما.. ولحسن الحظ، تمكنت من التسجيل في الإعادة، وحققنا فوزا مهما للغاية".وأضاف: "أعتقد أننا لعبنا شوطا ثانيا مثاليا، باستثناء فرصة واحدة لسلتا، وعلينا أن نلعب بشكل جيد في المستقبل".وأتم: "أشعر أنني بحالة جيدة جدًا، وعملنا بجد هذا الأسبوع.. ضد نابولي يمكننا اللعب بشكل أفضل، وعلينا أن نكون جيدين طوال المباراة هجوميا ودفاعيا".وسيواجه برشلونة مضيفه نابولي الإيطالي، بعد غد الأربعاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.على صعيد آخر، كشف الأوروجويائي رونالد أراوخو، مدافع برشلونة، عن كواليس انضمامه إلى صفوف البارسا.وقال أراوخو، في تصريح أبرزته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أرادت فرق أخرى في الدوري الإسباني ضمي.. لقد أتيحت لي فرصا وأخبروني أن برشلونة سيضمني إلى الفريق الرديف".وأضاف المدافع الأوروجوياني: "عندما كان علي الاختيار بين الفرق الأخرى ورديف برشلونة. قلت لهم إنني سأذهب إلى البارسا".وأشارت الصحيفة إلى أنه تم استبدال أراوخو أول من أمس أمام سلتا فيجو "كإجراء احترازي" قبل مباراة الذهاب المهمة في دوري أبطال أوروبا والتي ستقام بعد غد الأربعاء في نابولي.وأوضحت أن ممثلي أراوخو اجتمعوا مؤخرا مع ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، لمعرفة خطط البارسا ومناقشة مستقبل اللاعب.ويعد أراوخو أحد الأهداف الرئيسية لبايرن ميونخ خلال الميركاتوالصيفي المقبل. -(وكالات)