ريال مدريد يحدد "شرطا نهائيا" للتعاقد مع مبابي

عاد مسلسل كيليان مبابي وريال مدريد إلى الواجهة من جديد بعدما اقترب من دخول الفترة الحرة من عقده مع باريس سان جيرمان في الأول من يناير، إذ أرسلت والدته فايزة العماري رسالة طمأنينة إلى النادي الإسباني مفادها أن ابنها لا يبحث عن المال، بينما يخشى الرئيس فلورنتينو بيريز من الوقوع في الفخ مجدداً.



وكان مبابي قريباً من الانتقال إلى ريال مدريد كلاعب حر منتصف العام الماضي قبل أن يجدد عقده مع باريس لمدة موسمين، بيد أنه عاد الصيف الفائت ليؤكد عدم رغبته بتمديد عقده عاماً ثالثاً مع النادي الفرنسي، وهو ما أشعل حرب تصريحات بين معسكر اللاعب والنادي الذي كان يطلب من التجديد أو الانتقال فوراً، قبل أن تهدأ الأمور بين الطرفين ويعود اللاعب إلى المشاركة.



وقالت "ديفينسا سنترال" الإسبانية يوم الثلاثاء: لم يحسم مبابي أمره حتى الآن سواء بالتجديد مع باريس أو الرحيل صوب ريال مدريد، إذ تبدو النسبة متساوية، رغم أن محيط اللاعب يشير إلى أن أي نادِ يرغب بالتعاقد مع النجم الفرنسي البارز مطالب بتقديم أرقام مالية تماثل ما يعرضه باريس سان جيرمان.

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وفي الوقت ذاته كانت فايزة العماري كيليان مبابي ووكيله أعماله تبعث برسائل مختلفة إلى الأندية التي تردد أنها مهتمة بضم ابنها، إذ قالت لوكلاء أعمال دوليين "المال لا يهمنا، بل نبحث عن المشروع المناسب".

وبحسب الموقع الإسباني فإن ريال مدريد وتحديداً الرئيس فلورنتينو بيريز لا يكترث كثيراً بما تقوله والدة النجم البارز، إذ ينوي التفاوض معه في شهر يناير فقط وإن لم يتم التوصل إلى اتفاق فسيتم النظر إلى البدائل الأخرى.

وختمت: فلورنتينو يعرف أن النادي يضم الكثير من النجوم الآن مثل فينيسيوس ورودريغو وبيلنغهام، وبالتالي لا يرى أن ضم كيليان أولوية قصوى تستحق الانتظار حتى نهاية الموسم خاصة بعد ما حدث في العام الماضي.