ريال مدريد يعلن إصابة مهاجمه خوسيلو

يواجه خوسيلو، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، فترة من الغياب عن المشاركة في المباريات، بعدما كشفت الفحوص التي خضع لها وجود مشكلة في الكاحل.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن نادي ريال مدريد أعلن أنه تم تشخيص إصابة الإسباني الدولي خوسيلو (33 عاما)، والذي سجل 14 هدفا للريال هذا الموسم بعدما انضم من إسبانيول على سبيل الإعارة، بتورم في عظمة بكاحله الأيمن.

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ولم يعلن الريال عن مدة غياب خوسيلو ولكن ذكرت تقارير إسبانية أنه قد يغيب عن الفريق لمدة ثلاثة أسابيع.



هذا من شأنه أن يبعد اللاعب عن المشاركة في المباراة إشبيلية المقرر إقامتها يوم الأحد في الدوري الإسباني، بالإضافة للعديد من المباريات، بما في ذلك مباراة إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام لايبزيغ الألماني المقرر إقامتها يوم 6 مارس المقبل.

وذكر بيان للنادي: عقب الفحوص التي خضع لها خوسيلو من قبل الخدمات الطبية ريال مدريد، تم تشخص إصابة اللاعب بتورم في عظمة بالكاحل الأيمن. وسيتم متابعة حالته.



ويتصدر ريال مدريد، بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في صدارة ترتيب الدوري الإسباني بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه مع تبقي 13 مباراة.