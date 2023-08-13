الأحد 13 آب 2023
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ريال مدريد يعلن إصابة ميليتاو بقطع في الرباط الصليبي

إصابة-مدافع-ريال-مدريد-ميليتاو-بقطع-في-الرباط-الصليبي
ميليتاو غادر ملعب المباراة مصابا
تعرض ريال مدريد الإسباني لضربة ثانية في مستهل الموسم الجديد، بعد إصابة مدافعه البرازيلي إيدر ميليتاو بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى، خلال الفوز السبت على أتلتيك بلباو 2-0 في المرحلة الأولى من الدوري.اضافة اعلان

بيان ريال مدريد الأحد:

"بعد الفحوص التي أجريت على لاعبنا ميليتاو، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى".
"اللاعب سيخضع لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة".
لعنة الإصابات




وسبق لريال أن خسر جهود حارسه البلجيكي تيبو كورتوا عشية انطلاق الموسم الجديد لإصابته أيضا بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى.

وخلافا لكورتوا الذي أصيب خلال التدريبات، تعرض ميليتاو للإصابة السبت في المباراة الافتتاحية لفريقه في الدوري المحلي، خلال محاولته اعتراض كرة وسقط فورا على الأرض.

وخرج البرازيلي من الملعب بمساعدة الطاقم الطبي، تاركا مكانه للألماني أنتونيو روديغر.

وقال المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "نحن قلقون ولا نستبعد أي شيء".

ومن المتوقع أن يغيب البرازيلي البالغ 25 عاما لأشهر عدة عن الملاعب، على غرار زميله الحارس كورتوا، وسط احتمال أن يكون الموسم انتهى بالنسبة لهما.
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