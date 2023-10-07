ريال مدريد يكتسح أوساسونا برباعية ويحافظ على صدارته

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اكتسح ريال مدريد ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة مساء اليوم السبت ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني محققاً فوزاً الثامن منذ انطلاق البطولة.وتألق النجم الإنجليزي جود بيلينغهام كالعادة وضرب بقوة بعد أن سجّل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 9 و54 على التوالي، فيما أضاف البرازيلي فينيسوس (65) وخوسيلو (70) الهدفين الآخرين.وبات جود بيلينغهام أول لاعب يسجل 8 أهداف في أول 8 مباريات يخوضها مع ريال مدريد في الدوري الإسباني منذ فيرينتس بوشكاش عام 1958 كما بات أول لاعب يساهم بـ10 أهداف في أول 8 مباريات يخوضها مع ريال في الموسم الـ21 الأخيرة.ورفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن ملاحقه جيرونا الثاني الذي فاز في وقت سابق على مضيفه قادش بهدف دون مقابل، في حين تجمّد رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في المركز العاشر.