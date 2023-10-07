السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ريال مدريد يكتسح أوساسونا برباعية ويحافظ على صدارته

F72iveWXkAAuPhE
ريال مدريد يستعرض أمام أوساسونا برباعية
اكتسح ريال مدريد ضيفه أوساسونا برباعية نظيفة مساء اليوم السبت ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني محققاً فوزاً الثامن منذ انطلاق البطولة.
وتألق النجم الإنجليزي جود بيلينغهام كالعادة وضرب بقوة بعد أن سجّل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 9 و54 على التوالي، فيما أضاف البرازيلي فينيسوس (65) وخوسيلو (70) الهدفين الآخرين.اضافة اعلان

وبات جود بيلينغهام أول لاعب يسجل 8 أهداف في أول 8 مباريات يخوضها مع ريال مدريد في الدوري الإسباني منذ فيرينتس بوشكاش عام 1958 كما بات أول لاعب يساهم بـ10 أهداف في أول 8 مباريات يخوضها مع ريال في الموسم الـ21 الأخيرة.
ورفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن ملاحقه جيرونا الثاني الذي فاز في وقت سابق على مضيفه قادش بهدف دون مقابل، في حين تجمّد رصيد أوساسونا عند 10 نقاط في المركز العاشر.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-10-07 at 18.22.05

الزعبي يتوج بالمركز الثاني لبطولة الإمارات الدولية بكرة الطاولة

منذ5 ساعة
WhatsApp Image 2023-10-07 at 18.06.23

"أبو السعود" يُتوج ببرونزية بطولة العالم للجمباز

منذ5 ساعة
F7xUrw2WEAAbrKR

أبها يوقف انتفاضة النصر في الدوري السعودي

06 تشرين الأول 2023
1696607558111278600

"صقور الأردن" يخسر رهان الفلبين ويكتفي بـ "فضية" الألعاب الآسيوية

06 تشرين الأول 2023
1696600023810911800

منتخب الشباب للكرة يعلن قائمته لمعسكر تركيا

06 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ملاكمة الشباب والناشئين تكثف استعداداتها لبطولة آسيا

06 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
د. عبدالله سرور الزعبي

القيادات التنفيذية والقدرة على اتخاذ القرار 1 - 2

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم
علاء الدين أبو زينة

المعلم.. المختار.. الشرطي.. والآغا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
جواد جلال عباسي

النفط على 150 دولارا للبرميل أو على 50 دولارا.. أيهما أفضل للاقتصاد الأردني؟

جواد عباسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

2024.. اقتصاديا لن يكون سهلا

سلامة الدرعاوي |اليوم
د. نضال المجالي

"بوحمرون" قادم

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
رسم للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بين جنوده - (أرشيفية)

"البونابرتية" تعدي وتنجب الانقلابات العسكرية في أفريقيا ‏

ترجمات | منذ2 ساعة
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في زيارة انتخابية - (أرشيفية)

لا تدعوا السيرك يشتت انتباهكم.. ترامب بارع جدا

ترجمات | منذ2 ساعة
مع استمرار الحرب.. الدعم الغربي لأوكرانيا يتصدع

مع استمرار الحرب.. الدعم الغربي لأوكرانيا يتصدع

ترجمات | منذ2 ساعة
1696541273150577800

لحظة وصول "طالبان" ومعهم الموت إلى كابول تطاردني منذ سنتين

ترجمات |06 تشرين الأول 2023
1696541339550582600

خريطة طريق جديدة لدعم استقرار ونمو العراق

ترجمات |06 تشرين الأول 2023
1696410410938235200

‏مشاهد من نظام فصل عنصري‏

ترجمات |04 تشرين الأول 2023
 