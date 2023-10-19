الخميس 19 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ريكاردو يعود إلى ماكلارين

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الأسترالي دانييل ريكاردو سائق فريق ماكلارين - (من المصدر)
مدن - يعود سائق فريق ماكلارين، الأسترالي دانييل ريكاردو، من الإصابة لينافس في سباق الجائزة الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع الحالي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أن السائق الأسترالي (34 عاما)، غاب عن آخر 5 سباقات بعد كسر في يده اليسرى أثناء استعداداته لخوض سباق الجائزة الكبرى في هولندا يوم 25 آب (أغسطس) الماضي.اضافة اعلان
ورغم ذلك، فإن "بي إيه ميديا"، علمت أن ريكاردو الذي شارك في جولة ريد بول التدريبية في ناشفيل الأسبوع الماضي، سيعود إلى مقعد القيادة مجددا، "بهدف التدريب" على "حلبة أوستن" اليوم.
وسيفسح السائق النيوزيلندي ليام لاوسون، الذي قدم أداء رائعا كبديل لريكاردو، المجال للسائق الأسترالي من أجل العودة مجددا، حيث كان من المقرر أن يشارك ريكاردو في سباقه الثالث فقط، حينما تعرض لحادث في زاندفورت.
وتم نقل السائق الأسترالي إلى المركز الطبي، قبل نقله فيما بعد إلى مستشفى قريب مع رفع ذراعه اليسرى، وأوضحت الأشعة التي خضع لها ريكاردو تعرضه لكسر في مشط يده اليسرى.
إلى ذلك، أعلن فريق ماكلارين، المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات (فورمولا-1)، عن تعاقده مع بيانكا بوستامانثي، لتصبح بذلك أول امرأة في برنامج تطوير السائقين.
وولدت بوستامانثي في الفلبين، وشاركت لمرة واحدة فقط في السباقات العام 2022، كما أنها نافست في مسابقات السيدات، وانضمت العام الحالي، إلى أكاديمية فورمولا-1 للسيدات في أول موسم لها مع فريق بريما رسينج، حيث فازت مرتين وصعدت غلى منصة التتويج مرتين قبل نهاية الموسم في أوستن الأسبوع الحالي.
وقالت بوستامانثي في تصريحات صحفية: "هذه لحظة رائعة في مسيرتي، التعاقد مع ماكلارين وسباق جائزة آرت الكبرى، لم أكن لأتخيل ذلك خلال نشأتي في الفلبين في سباقات الكارتينج".
من جانبه، قال أندريا ستيلا رئيس فريق ماكلارين:"الفريق مسرور بانضمام بيانكا إلينا، وكذلك انضمام ماكلارين لأكاديمية فورمولا-1، إنه أمر أساسي بالنسبة لنا أن نكون فريقا متنوعا وشاملا، لذلك نحن سعداء بحدوث ذلك، وأن نكون جزءا من عمل فريق فورمولا-1 في تطوير عملية التنوع بين الجنسين".
ويستهدف فريق ماكلارين بقيادة سائقيه لاندو نوريس وأوسكار بياستري، حصد المركز الثالث في فئة الصناع (الفرق) ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، رغم احتلاله المركز الخامس حاليا.
ومع تبقي 5 جولات على نهاية الموسم، وسيطرة ريد بول وسائقه الهولندي ماكس فيرستابن على لقبي فئة الصناع وفئة السائقين، ما يزال ماكلارين لديه الطموح إلى إنهاء الموسم بشكل مغاير، حيث يمتلك مكلارين 219 نقطة في المركز الخامس، وعليه أن يتجاوز أولا أستون مارتن الذي يمتلك 230 نقطة، ثم فيراري صاحب الـ298 نقطة. -(وكالات) 
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