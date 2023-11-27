ريما عامر.. أول حكمة جمباز أردنية في "أولمبياد باريس"

خالد تيسير العميري

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باركت سمو الأميرة رحمة بنت الحسن، رئيسة اتحاد الجمباز، اختيار الحكمة الدولية ريما عامر لإدارة منافسات دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، والتي تقام بالفترة من 26 تموز (يوليو) إلى 11 آب (أغسطس) المقبلين.وقال نائب رئيسة اتحاد الجمباز والناطق الإعلامي م.صالح الغويري في حديثه لـ"الغد": "هذه المرة الأولى التي يتم فيها اختيار حكمة جمباز أردنية لإدارة منافسات الأولمبياد بدعم من الاتحاد، هناك شروط استوفتها ريما"، مؤكدا أن الاختيار يعكس سير اتحاد اللعبة بعناصره كافة نحو العالمية.من جانبها، قالت ريما عامر في معرض ردها على استفسارات "الغد": "اختياري في التحكيم الأولمبي جاء بعد حصولي على تقييم مرتفع من الاتحاد الدولي للجمباز بين أفضل 6 حكام تم اختيارهم، وهو ما ساهم برفع معنوياتي بعد تحقيق حلمي الذي عملت وسعيت من أجل بلوغه طوال سنوات مضت"، معربة عن شكرها لاتحاد الجمباز ومجلس إدارته في دعمهم لها وترشيحها لإدارة البطولات.وتحظى ريما عامر بشارة التحكيم الدولية منذ العام 2001 وحتى يومنا الحالي، وتشغل حاليا منصب رئيسة اللجنة الفنية للاتحاد العربي، فضلا عن كونها لاعبة سابقة في المنتخب الوطني ونالت شرف تدريبه لمدة أربع أعوام، كما كانت عضوا باللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي لنحو 10 أعوام، وأشرفت على تحكيم العديد من البطولات العالمية والدولية والآسيوية والعربية.وفيما يتعلق بفرصة تأهل لاعب المنتخب الوطني أحمد أبو السعود إلى أولمبياد باريس عن جهاز (حصان المقابض)، يقول الغويري: "يمتلك أحمد فرصة كبيرة للتأهل، هناك أربع جولات من سلسلة بطولة كأس العالم سيخوضها في الربع الأول من العام الجديد، وإذا نجح بجمع عدد كاف من النقاط، فإن ذلك سيعزز من حظوظه في التأهل التاريخي للأولمبياد، وسيتضح ذلك مع بداية نيسان (أبريل) المقبل".ولم ينجح أبو السعود، بخطف بطاقة التأهل المباشر إلى الأولمبياد، بعدما اكتفى بإحراز الميدالية البرونزية على جهاز حصان المقابض في بطولة العالم للجمباز، التي اختتمت مؤخرا في مدينة انتويرب البلجيكية.وتعتبر هذه ثاني ميدالية يحققها أحمد أبو السعود في بطولات العالم للجمباز، حيث كان توج في نسخة العام الماضي والتي جرت في مدينة ليفربول البريطانية بالميدالية الفضية والتي جعلته حينها أول لاعب عربي يحقق ميدالية في تاريخ بطولات العالم للجمباز، والتي انطلقت للمرة الأولى العام 1903.