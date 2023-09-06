زريقات وأبو طبيخ يدافعان عن لقبيهما ببطولة العالم لأساتذة المصارعة

خالد تيسير العميري

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عمان- يواصل المدربان واللاعبان السابقان، صالح زريقات ويحيى أبو طبيخ، تدريباتهما للمشاركة في بطولة العالم للأساتذة، التي تحتضنها مدينة "أثينا" اليونانية خلال الفترة من 15 إلى 23 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.ويسعى زريقات وأبو طبيخ للمحافظة على إنجازهما المتحقق في النسخة الماضية، حيث يتوقع أن تشهد البطولة مشاركة نحو 900 لاعب يمثلون أكثر من 60 دولة.وكان زريقات وأبو طبيخ قد شاركا في بطولة العالم للأساتذة "اللاعبين القدامى" التي أقيمت في الربع الأخير من العام الماضي بمدينة "بلوفديف" البلغارية، حيث أحرز زريقات وأبو طبيخ الميدالية الذهبية في المصارعة الرومانية، كما حصلا على الميدالية الفضية في منافسات المصارعة الرومانية.ويقول زريقات، في معرض رده على استفسارات "الغد" حول المشاركة المرتقبة: "حملت لقب النسخة الماضية من بطولة العالم لوزن 130 كغم، لذلك ستكون مهمة الحفاظ عليه صعبة هذا الموسم بعد تأكيد مشاركة روسيا والعراق ومصر وإيران واليمن وغيرها من الدول القوية في اللعبة، لكنني مستعد للحفاظ على اللقب".وتابع: "سأكون أكبر لاعب في فئة (D) بعمر 55 عاما، وسأواجه خصوما بأعمار أقل، وهذا يصعب المهمة قليلا، لكنني أريد الحفاظ على إنجازي قبل الانتقال للمنافسة في الفئة (E)"، في الوقت الذي يشارك فيه يحيى أبو طبيخ بفئة (B) لوزن 100 كغم.ووضع الحساب الرسمي للاتحاد الدولي للمصارعة، صورة اللاعب الأسبق صالح زريقات في "البوستر" الرسمي للإعلان عن البطولة، خلال خوضه مباراة سابقة مع اللاعب الأميركي جورج برو، مشيرا في هذا الصدد: "شعور جميل أن تتصدر صورتي الغلاف الرسمي للإعلان عن بطولة العالم للأساتذة، ولكوني اللاعب العربي الوحيد الذي تم اختياره في إعلان البطولة، فإن ذلك سيضاعف من مسؤوليتي نحو الحفاظ على اللقب".وأعرب زريقات وأبو طبيخ عن شكرهما لاتحاد المصارعة ممثلا برئيسه م.محمد العواملة، على إتاحته فرصة المشاركة لهما في بطولة العالم للأساتذة، مؤكدين سعيهما لتمثيل المصارعة الأردنية بأفضل صورة ممكنة.