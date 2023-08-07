الثلاثاء 08 آب 2023
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زقزوق يدافع عن لقب "فريدوم" للمواي تاي الشهر المقبل

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الملصق الخاص بنزال لاعب المواي تاي سيف زقزوق - (من المصدر)
عمان - يسعى لاعب المنتخب الوطني للمواي تاي سيف زقزوق، إلى تحقيق إنجاز جديد في مسيرته الاحترافية، عندما يواجه الأميركي فيليبي ماشادو، ضمن وزن 59 كغم، يوم التاسع من شهر أيلول (سبتمبر) المقبل بولاية إنديانا الأميركية.اضافة اعلان
وأعلنت منظمة "فريدوم" عن تحديد موعد النزال المقبل الذي يأمل من خلاله زقزوق، الدفاع عن حزامه الذي ظفر به العام 2021، قبل أن يدافع عنه للمرة الأولى خلال شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي.
وكشف زقزوق في حديث خاص لـ "الغد"، عن حماسه وتشوقه لخوض النزال الثالث له مع منظمة "فريدوم" المختصة بنزالات الاحتراف في المواي تاي، مشيرا إلى أن التحضيرات للنزال بدأت منذ وقت مبكر من خلال وجبتين صباحية ومسائية، تحت إشراف والده المدرب خالد زقزوق.
وتابع: "تختلف نزالات الاحتراف عن الهواة من حيث بعض القوانين والمدة الزمنية، حيث يقام النزال على مدار 5 جولات وتكون مدة الجولة الواحدة 3 دقائق، وتتميز المواي تاي عن غيرها من الرياضات بالسماح للاعب باستخدام كافة أجزاء الجسم في القتال والدفاع عن النفس".
ولفت زقزوق إلى أن النزال الرئيسي في الحدث ستكون مواجهته للأميركي ماشادو الذي يعد منافسا صعبا حسب رأيه، مع تأكيده بأن هناك العديد من النزالات التي ستقام على الحلبة ذاتها، ومنهم 4 لاعبين أردنيين نجح بجلبهم معه للمشاركة بهذا الحدث.
وواصل: "هناك مسؤولية كبيرة على عاتقي في بقاء الحزام معي، حيث يعد الحفاظ على اللقب أصعب من الوصول إليه، ولم يسبق لأي لاعب في منطقة الشرق الأوسط اللعب على هذا الحزام من قبل، وهو ما يحملني مسؤولية مضاعفة لتمثيل الأردن والعرب خير تمثيل".
ولفت زقزوق إلى أنه سيتفرغ للاحتراف في الفترة المقبلة واعتزال اللعب مع المنتخب الوطني، عقب مشاركته في دورة الألعاب للفنون القتالية، والتي ستقام خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بمشاركة منتخبات من مختلف دول العالم، مقدما الشكر إلى داعمه الأول خليل أبو الرب في توفير له كافة ما يلزم من معسكرات داخلية وخارجية.
واستطرد: "والدي كان السبب الرئيسي في بدايتي المبكرة بالمواي تاي عند بلوغي سن الرابعة، حيث يعتبر والدي من مؤسسي الرياضة في الأردن، ونجحت من خلال تدريباته والاستمرار والتطور في المستوى بتمثيل المنتخب لأول مرة في العام 2007، لأبدأ بعدها مسيرة حصد الألقاب والإنجازات، حيث حصلت على 11 لقبا عالميا، إلى جانب أنني أول لاعب أردني وعربي يحصل على ميدالية ذهبية في بطولة العالم بالعام 2009 في تايلاند، والتي اعتبرها أفضل إنجازاتي حتى الآن".
وأشار زقزوق إلى أن الأردن كان سباقا في إدخال رياضة المواي تاي، وكان من أكثر الدول تحقيقا للإنجازات في البطولات العربية، مفيدا بالوقت ذاته بأن الدول المجاورة أصبحت تمنح هذه الرياضة اهتماما كبيرا، ما جعلها مرشحة بشكل أكبر للظفر بالميداليات الملونة.
وزاد: "أتمنى من اتحاد المواي تاي واللجنة الأولمبية زيادة الدعم والاهتمام بلاعبين المواي تاي، خوفا من عدم تمثيل العديد من اللاعبين للمنتخب الوطني لاحقا بداعي الاحتراف، ما سيساهم في تراجع إنجازات الاتحاد والمنتخبات الوطنية، مقابل منح اللاعب الراحة المادية والشهرة الأكبر".
ويأمل زقزوق في مساعدة الجيل القادم على تحقيق طموحاته برياضة المواي تاي، من خلال إرشاد اللاعبين للطريق الأسرع نحو الوصول للقمة، وعدم قطع سنوات طويلة لتحقيق أهدافهم، متمنيا تزايد عدد لاعبي المواي تاي من المجتمع رجالا وسيدات، نظرا للفوائد العديد التي منها استخراج الطاقة الإيجابية، وتخفيف الوزن وغيرها.
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