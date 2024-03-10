زكريا وملاحتها دمياني بالمركز الخامس برالي جميل للسيدات

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حققت المتسابقة الأردنية فرح زكريا وملاحتها ندين دمياني على متن سيارة تويوتا فورنتشر ‎ضمن فريق ‏‏تويوتا جازو للسباقات، المركز الخامس في فئة (PT4) والمركز الثامن في الترتيب العام بمجموع نقاط بلغ 4621.765 نقطة في ‏رالي جميل العالمي ‏‏للسيدات في نسخته الثالثة الذي اختتمت منافساته أول من أمس في السعودية، والتي أقيمت على مدار 4 أيام، ‏‏بمشاركة ما يقارب 110 ‏متسابقات من 37 ‏دولة.‏وكان الرالي عبارة عن رحلة عبر أجمل مدن السعودية، الذي بلغت مسافته 1600 كم، وحظي هذا العام بمشاركة دولية واسعة واتحادات دولية متخصصة بهذه الرياضة والعديد من شركات السيارات، مثل الاتحاد السويدي لرياضة السيارات، واتحاد رياضة السيارات الإيرلندي، والفريق الصيني هانوي موتور سبورت وفريق تويوتا وفريق تويوتا جازو الأردني للسباقات.وفازت السائقة البولندية إيفيلينا تشليبوسكا ومساعدتها الألمانية هانا رييل من فريق ساندستورم إكسبرس، بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي في رالي جميل العالمي للسيدات، وجاءت في المركز الثاني السائقة السعودية مها الحملي ومساعدتها الأميركية إلينور كوكر، وفي المركز الثالث السائقة البريطانية كاثرين مونينجس ومساعدتها السويدية كاتالينا فلوبيرج.