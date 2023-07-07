الجمعة 07 تموز 2023
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زميل ميسي القديم ببرشلونة في طريقه لإنتر ميامي الأميركي

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اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي

أفاد تقرير لصحيفة "ميامي هيرالد" الأميركية، بأن لاعبا من برشلونة، سينضم إلى إنتر ميامي في الأيام القليلة القادمة، ليلعب إلى جانب الأرجنتيني ليونيل ميسي.اضافة اعلان

ووفقما نقلت "ماركا" عن "ميامي هيرالد"، فإن جوردي ألبا مدافع برشلونة توصل إلى اتفاق مع إنتر ميامي للانتقال إلى الدوري الأميركي.

وسيعلن عن صفقة ألبا الذي لعب مع برشلونة 459 مباراة وفاز مع النادي بـ17 لقبا، في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وذكرت الصحيفة الأميركية، أن إنتر ميامي وفر مساحة كافية ضمن الحد الأقصى للراتب الحالي لدمج عقد ألبا الجديد.

ويُعتقد أن عقد ألبا مع إنتر ميامي سيكون لمدة عامين ونصف مع خيار التمديد لموسم ثالث، مثل عقدي ميسي وسيرجيو بوسكيتس.

كذلك قالت الصحيفة إن لاعبا سابقا في برشلونة وهو أندريس إنييستا، سيجري التعاقد معه في فترة الانتقالات الثانوية، والتي ستفتح خلال شهر يوليو بالدوري الأميركي.
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