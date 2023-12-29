زيادة عدد الأجانب في الدوري السعودي

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أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة المحترفين، يوم الجمعة، عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن إلى 10 بدءاً من الموسم الرياضي المقبل 2024-2025.وأضاف البيان الذي نشره اتحاد كرة القدم: تم تعديل عدد اللاعبين المسجلين في كشوفات الفريق الأول لأندية دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 25 لاعبا بدلا من العدد السابق 30 لاعبا، مع مراعاة أحقية كل ناد من الأندية بتسجيل 10 لاعبين غير سعوديين.وبحسب الشروط التي أعلن عنها، فإنه يسمح بتسجيل ثمانية لاعبين أجانب دون تحديد أدنى لتاريخ الميلاد، على أن يسجل لاعبان غير سعوديين من مواليد 2003 فما فوق، بهدف تعزيز الجانب الاستثماري في المواهب لدى الأندية – بحسب البيان.وأشار الاتحاد السعودي إلى استمرار أحقية كل ناد في تسجيل لاعب واحد محترف من مواليد البلاد، على أن يكون من مواليد 1998 فما فوق، ويحق لكل فريق تسجيل عدد 8 لاعبين أجانب في قائمة كل مباراة كحد أقصى بالإضافة إلى المحترف من مواليد السعودية، ويستثنى من ذلك مسابقتا كأس الملك وكأس السوبر السعودي، إذ يمكن مشاركة جميع اللاعبين الأجانب المسجلين.