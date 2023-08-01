الأربعاء 02 آب 2023
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زيارات عموتة لتدريبات "المحترفين" تلقى ترحيبا فنيا وإداريا

الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم - (من المصدر)
الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم - (من المصدر)
  بدأ المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم المغربي حسين عموتة، جولاته على تدريبات أندية المحترفين، للوقوف بشكل أدق على إمكانيات اللاعب الأردني، والظروف التي يتدرب فيها، وما شابه من تفاصيل.اضافة اعلان
وباشر عموتة جولاته التي كان آخرها، تواجده في تدريب فريق الوحدات الذي جرى يوم أمس، حيث حرص المدرب المغربي على اصطحاب جهازه الفني المعاون، للاطلاع عن قرب على ظروف التدريبات، وطبيعة اللاعب الأردني، وكيفية انتظامه وتعامله مع التمارين، تمهيدا لتشكيل فكرة واضحة عن اللاعبين الأردنيين.
ودون عموتة خلال جولاته على الأندية، الكثير من الملاحظات التي نقلها إلى مكتبه في اتحاد الكرة، للبدء في دراستها والتمعن فيها، لمساعدته في تحديد طبيعة الخطوات التالية وآلية التعامل خلال فترات تجمع المنتخب الوطني الأول، الذي يستعد لمباراتين وديتين أمام منتخبي النرويج وأذربيجان الشهر المقبل، ومن ثم البطولة الودية الرباعية التي تقام في عمان خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، قبل الذهاب لتصفيات كأس العالم 2026.
ولاقت خطوة عموتة في التواجد بتدريبات الأندية، اطراء الأندية واللاعبين الذين اعتبروا أن هذه الخطوة الذكية، ترفع درجة الانسجام بين المدرب وإدارات الأندية واللاعبين، وهي بداية طيبة تعيد الثقة بين جميع الأطراف.
وقال مسؤول في أحد أندية المحترفين، إن مثل هذه الخطوة، تكسر حالة الجفاء النسبي بين مدربي الأندية ومدربي المنتخبات الوطنية، كما تسهم في تبادل وجهات النظر لما يخدم مصلحة اللاعب الأردني والكرة الأردنية.
عموتة الذي كشف عن نشاط غير مسبوق في اتحاد الكرة، يحرص على الحضور مبكرا إلى مقر اتحاد الكرة، قبل أن يغادره مساء، حيث يتخلل هذه الفترة الطويلة اجتماعات ومشاورات، أملا في سرعة الوقوف على كامل التفاصيل، قبيل إعلان تشكيلة المنتخب.
ويسابق عموتة الزمن للانتهاء من تشكيلة أجهزة المنتخب الفنية والطبية والإدارية، حيث قام سبق للمدرب المغربي وأن حاول استقطاب المسؤول الطبي للمنتخبات القطرية الأردني الدكتور احمد الشرايري، الذي رفض العرض بسبب تمسكه في العمل بقطر، قبل أن يعود عموتة ويطلب من نائب أمين عام الاتحاد فليح الدعجة، التواصل مع الشرايري للاستماع إلى ترشيحاته بشأن الجهاز الطبي والمدلكين، ليعود الشرايري ويعتذر أيضا عن ترشيح اسماء معينة، بسبب بعده عن الساحة الرياضية المحلية.
ويفترض أن تشهد الساعات القليلة المقبلة، الكشف عن هوية أجهزة المنتخب الوطني، خاصة فيما يتعلق بالمدرب المحلي المساعد.
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