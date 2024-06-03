زيارة ولي العهد تعزز ثقة "النشامى" قبيل لقاء طاجيكستان

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ساهمت متابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، لتدريبات المنتخب الوطني، ومشاركتهما في جانب من التمرين الذي جرى على ستاد عمان الدولي، في تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم قبيل المباراة الحاسمة أمام طاجيكستان يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات تصفيات كأس العالم.وأكد متابعون لهذه اللفتة الهاشمية، أن احساس اللاعبين الدائم أنهم محاطون برعاية ومتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد، يدفعهم لمزيد من الجهد سعيا لمواصلة تحقيق الإنجازات على مختلف الصعد، ورفع علم الوطن عاليا في مختلف المحافل.وكان الشارع الرياضي المحلي، استقبل زيارة سمو ولي العهد وسمو الأمير هاشم لتدريبات المنتخب بالفخر والاعتزاز، مؤكدين أن هذا الدعم الهاشمي ليس بغريب عن الأردنيين، وهو دائما المحفز لتحقيق الإنجازات.وقال النائب محمد يحيى المحارمة في تغريدة على صفحته على الفيسبوك، تعليقا على هذه الزيارة : من هنا تبدأ الحكاية وكتابة قصة التأهل لكأس العالم ولوضع اسم الأردن على خريطة الرياضة العالمية للسنوات القادمة.. شكرا سيدي حسين وشكرا سيدي هاشم ".وتداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات الثناء على هذه الزيارة التي تعبر عن تواضع الهاشميين وحرصهم على متابعة المنتخبات الوطنية، مشيدين بتواجد سمو ولي العهد وسمو الأمير هاشم في تدريب المنتخب، بل والمشاركة في بعض أجزاء من التدريب، وهو الأمر الذي يثري معنويات نجوم المنتخب، ويمنحهم حافزا إضافيا لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة، بحثا عن حلم الوصول إلى مونديال 2026.ويرى مشجع المنتخب الوطني وسام فواز أن هذه اللفتة الهاشمية تعكس متابعة جلالة الملك وسمو ولي العهد والأمراء لشؤون وأوضاع المنتخبات الوطنية، والشواهد كثيرة على ذلك وآخرها تواجد سمو ولي العهد في تدريب المنتخب الذي يستعد لمباراة مفصلية ومهمة في تاريخ الكرة الأردنية.وأشار فواز أن اللاعبين وجدوا في زيارة ولي العهد وسمو الأمير هاشم، محطة تحفيزية مهمة للمنتخب وفي توقيت مناسب قبيل مواجهة حاسمة، مؤكدا أن هذه اللفتة ستنعكس إيجابا على المعنويات في مباراة يوم الخميس.ويقول المشجع أحمد العاصي القاطن في محافظة عجلون، أن مجرد مشاركة ولي العهد في تدريب المنتخب، يعتبر حافظا قويا لتحقيق الفوز والإنجازات، متوقعا أن يظهر تأثير هذه الزياراة في مباراة طاجيكستان، حيث الاصرار المتوقع من اللاعبين على تحقيق الفوز لرفع علم الوطن عاليا في جميع المحافل، مجددا أن حلم الشارع الرياضي الآن مبني على توفيق النشامى في مواصلة السير بثبات نحو الوصول إلى مونديال 2026.