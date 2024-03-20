الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

سائقون يفضلون القيادة خلف المقود على المشاركة في السباقات الذكية

سيارة كهربائية من غير سائق خلال تجارب سابقة على حلبة سباق حقيقية-( من المصدر)
سيارة كهربائية من غير سائق خلال تجارب سابقة على حلبة سباق حقيقية-( من المصدر)
عمان - كشفت شركات رائدة في مجال الشبكات والتحول الرقمي، عن استخدام تقنياتها الشبكية الذكية للتحكم عن بعد بسيارة سباق كهربائية كبيرة الحجم، وقيادتها على مضمار بسرعة 200 كم، بالساعة للمرة الأولى.اضافة اعلان
وتم إجراء التجربة الأولى على حلبة ريد بول في سبيلبرغ بالنمسا، بالتعاون مع بطولة سباق السيارات السياحية الألمانية، حيث تمت قيادة السيارة (النموذج الكهربائي الأولي)، التابع لبطولة سباق السيارات السياحية الألمانية على الحلبة التي يبلغ طولها 4326 مترا من دون وجود سائق خلف عجلة القيادة، حيث تحكم تيم هينمان الفائز ببطولة سباق السيارات السياحية الألمانية، بسيارة السباق عن بعد من خلال جهاز محاكاة فائق التطور.
يذكر أنها المرة الأولى التي تتم فيها تجربة قيادة سيارة سباق كهربائية بالحجم الكامل والتحكم فيها عن بعد على مضمار بأمان، قال بطل الراليات طارق الطاهر: "بالنسبة لي كمتسابق، إن متعة قيادة سيارة السباق تكمن في الجلوس وراء مقود السياراة وخوض السباقات، وإن الجلوس خلف جهاز للمحاكاة أمر لا يتقبله المتسابقون، وإنه أمر صعب أن يقوم المتسابق بشراء سيارة ثمينة للسباقات، من أجل المشاركة في سباقات عن بعد، ويفضل المشاركة فيها في بطولات حقيقية، قد تكون هذه الفكرة تتماشى مع متسابقين مشاركين في السباقات الرقمية، على أن يتم توفير سيارات لهم من دون أن يتحملوا أي تكلفة، ومع تخصيص جوائز لهم".
وأَضاف: "أفضل من دون أدنى شك المشاركة في سباقات حقيقية، أقوم من خلالها بالاستمتاع بمراحلها وتضاريسها، والدخول في الأجواء التنافسية بشكل حقيقي".
وقال بطل الراليات شادي شعبان: "إن عالم رياضة السيارات في تطور كبير، في ظل التكنولوجيا الحديثة، وقيادة السيارة من دون سائق، بالنسبة لي قيادة سيارة السباقات تكون بالجلوس خلف مقود السيارة، ومتعة التشويق والإثارة تكون وراء المقود، في الواقع تعد سباقات الرالي، مثيرة ويسري حب قيادة سيارة الرالي في عروق المتسابقين، نحن نعشق المشاركة في سباقات الرالي، على طرقات حقيقية، والمنافسة على الألقاب، وعدم خوض السباقات من وراء أجهزة محاكاة".
وقال بطل سباقات السرعة غيث وريكات: "إن العالم يتطور بسرعة كبيرة، ومنه عالم رياضة السيارات، الذي يواكب تطورا تكنولوجيا كبيرا، الآن الفكر تغير، والعالم يتجه نحو التطوير وإلى كل جديد، إن إقامة مثل هذه السباقات عن بعد تعد فكرة جيدة، لكن المتعة الحقيقية في قيادة السيارات وراء مقود السيارات، الآن تتم إقامة سباقات افتراضية يشارك فيها متسابقون من وراء أجهزة المحاكاة من كل أرجاء العالم، ومنهم سائقون حقيقيون، لكن فكرة قيادة السياراة الحقيقية على حلبة للسباقات وراء أجهزة المحاكاة، مختلفة، وقد تثير اهتمام فئة معينة من الشباب، نحن ما نزال نعشق قيادة السيارات بالطريقة التقليدية على الحلبات، والآن أنا أستعد للمشاركة إلى جانب 4 متسابقين للمشاركة في سباق الهضبة في السعودية، إن شغف وحب رياضة السيارات، يمنعنا من الابتعاد عنها".
وأضاف: "بات التوجه العالمي نحو عالم السباقات الافتراضية، يخطو خطوات سريعة تتماشى مع متطلبات العصر، ويمكن للمشاركين في البطولات الافتراضية للسيارات أن يكونوا أشخاصا عاديين، يقارعون أبطال رياضة السيارات في الواقع الحقيقي، ولا حدود للواقع سوى الخيال، ويمكن للشخص فعل ما يريد، والظهور بالشكل الذي يريد والذهاب إلى أي مكان، من دون أن يغادر مكانه في السباقات الافتراضية في عالم الخيال العلمي.
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