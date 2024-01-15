سائقو السيارات الافتراضية.. من لاعب إلكتروني إلى متسابق حقيقي ‏

‏أيمن وجيه الخطيب ‏

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عمان - يخطو التوجه المحلي نحو عالم السباقات الافتراضية، خطوات سريعة تتماشى مع متطلبات العصر.ويمكن ‏للمشاركين ‏‏في‎ ‎‎البطولات الافتراضية للسيارات، ‎أن يكونوا أشخاصا عاديين، يقارعون أبطال رياضة السيارات في الواقع ‏الحقيقي، حيث يستطيع المتسابق الافتراضي، الظهور بالشكل الذي يريد والذهاب إلى أي ‏مكان، من دون أن يغادر مكانه.‏‎وجذبت السباقات الافتراضية المزيد من الشباب، وهي الفئة التي واجهت الرياضات الميكانيكية صعوبة كبيرة في استقطابها لفترة طويلة. ويمكن لهذه ‏‏السباقات أن تطور مهارات سائقيها بشكل سريع، وهذا ما حصل مع عدد من المشاركين الأردنيين، حيث جلسوا وراء أجهزة المحاكاة للتنافس على بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للسباقات الرقمية، حالمين بقيادة ‏‏سيارات حقيقية وإطلاق العنان لأحصنتها في بطولات عالمية‎.‎وأتاحت السباقات الافتراصية لعدد من المتسابقين في السباقات الحقيقية مثل الدرفت أو الكارتينج أو الجيمخانا ‏‏والرالي فرصة المشاركة فيها، وإظهار مهاراتهم وأبرزهم، مؤيد يوسف وغيث أبو طاعة وعز بسطامي وحمزة الفايز وعبد الله بسطامي ‏‏وغيرهم من المتسابقين المميزين. ‏وتساهم السباقات الافتراضية في انتقال المشاركين فيها إلى عالم السباق الحقيقي، بسباقات للكارتينج أو الرالي أو الدرفت أو "جي تي"، ‏‏بعد التقيد بالقوانين الدولية للاتحاد الدولي للسيارات.‏وشدد الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) مرة أخرى قبل أيام،‎ على ضرورة إقامة سباقات السيارات الافتراضية من قبل الدول الأعضاء ‏‏‏المنتسبة إليه، ‏حيث تمت إضافة سباقات للرالي وجي تي والكارتينج وسباقات التعرج وسباقات الكروس ‏‏للطرقات الوعرة‎.‏وفي العام 2021، احتضن الأردن بطولة كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي البطولة الأولى الرسمية لسباقات السيارات الرقمية في المنطقة. وشارك في الدورة الأولى من هذه البطولة 22 متسابقا يمثلون 11 دولة ‏هي: لبنان، ‏‏الإمارات، قطر، البحرين، الكويت، السعودية، قبرص، تونس، موريتانيا، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى الأردن. ولمواكبة المشهد المتنامي للرياضات الإلكترونية والسباقات الرقمية على المستويين الإقليمي ‏والعالمي، نظم الأردن العام ‏‏‏الماضي النهائيات بمشاركة محترفين في عالم السباقات الرقمية.‏ولعل ما أسهم في انتشار سباقات السيارات الرقمية أنها آمنة، وشروط المشاركة فيها سهلة، والأهم أنها متاحة للجميع مهما كانت ‏‏‏أعمارهم، فكل من يهوى سباقات السيارات المليئة بالإثارة والتشويق، أصبح بإمكانه ممارستها عبر الفضاء الرقمي أينما كان ووقتما ‏‏‏شاء وبتكاليف معقولة.‏‏وإلى جانب ذلك، تعزز هذه الرياضة التواصل بين المتسابقين والمتسابقات من مختلف أنحاء العالم، وتضفي روح التنافس والحماس ‏‏فيما ‏بينهم، بما يؤهلهم ليصبحوا أبطالا عالميين متوجين بالذهب والألقاب المرموقة.‏وتقام سنويا بطولة الأردن للسباقات الرقمية، وفاز بلقب بطولة العام الماضي غيث أبو طاعة، وجاء في المركز الثاني مالك فحماوي، وحل في المركز الثالث معاذ الشيشاني.‏ويعد عز بسطامي من المتسابقين المميزين في سباقات العالم الافتراضي وسباقات الكارتينج، وحقق نتائج مميزة في بطولة ‏الأردن ‏‏للكارتنج الأعوام 2007 و2008 و2013، وأحرز المركز الثاني في سباقات اي سبورت – مينا للسباقات الرقمية العام 2021، ‏والخامس في ‏‏البطولة نفسها العام 2020، وحقق المركز الثاني في كأس تويوتا جازو للسباقات الرقمية في الشرق الأوسط ‏وشمال أفريقيا"، التي احتضنها ‏‏الأردن العام 2021.‏وقال بسطامي لـ"الغد": "أصبحت السباقات الافتراضية من الرياضات التي لاقت ترحابا كبيرا، ومن أهم ما ‏يمكن أن ‏‏تقدمه السباقات الرقمية لعشاق عالم السيارات السريعة، فرصة استكشاف مواهبهم والمشاركة الفعلية في حلبات السباقات ‏‏الحقيقية".‏وأضاف: "باتت سباقات السيارات الرقمية تشهد إقبالا ملحوظا بين الشباب والشابات، وتتيح فرصة كبيرة لإظهار مواهبهم ‏وتعزيز ‏‏خبراتهم على الصعيد الإقليمي، خصوصا مع إقامة الفعاليات والبطولات المعتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات، وتحاكي ‏البطولات عالم ‏‏سباقات السيارات الحقيقي بدقة غير مسبوقة، بفضل الشراكة مع واحدة من أكثر ألعاب محاكاة القيادة تقدما عبر ‏الإنترنت Gran ‎‎Turismo Sport‏، واستخدام أحدث الأجهزة والبرامج المتطورة والمتمثلة بمنصات وأدوات محاكاة السباق".