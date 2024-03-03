سابقة تحكيمية تثير غضب ريال مدريد بعد التعادل مع فالنسيا

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فالنسيا- أبدى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد استياءه من الطريقة التي انتهت بها مباراة الفريق أمام فالنسيا مشيرا إلى أنها المرة الأولى التي يشهد فيها "وضعا مماثلا"، وشدد على أن الإنجليزي جود بيلينجهام لم يكن يستحق الحصول على بطاقة حمراء.وشهدت اللحظة الأخيرة من المباراة التي أقيمت أول من أمس وانتهت بالتعادل 2-2 لقطة مثيرة للجدل، بعد أن أطلق الحكم خيل مانزانو صافرة النهاية، بينما كان براهيم دياز يستعد لإرسال عرضية حولها جود بيلينجهام برأسه في الشباك، ولكن الحكم كان قد أطلق الصافرة، ليعترض لاعبو الريال بشدة على القرار، وهو ما تسبب في إشهار البطاقة الحمراء في وجه بيلينجهام.وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب اللقاء "لا يوجد الكثير لقوله. وقع أمر غير مسبوق. أعتقد أن الحكم ارتكب خطأ".وأكد أنشيلوتي أن بيلينجهام لم يكن يستحق الطرد حيث أكد أنه لم يتلفظ بأي إهانة، بل قال باللغة الإنجليزية إنه "هدف سخيف".ومن ناحية أخرى، علق أنشيلوتي على أداء البرازيلي فينيسيوس صاحب هدفي الريال والذي عاد لملعب فالنسيا الذي تعرض فيه لإهانات عنصرية في 21 أيار (مايو) الماضي مما دفع الحكم لإيقاف اللقاء، كما تم فتح عملية قضائية يتم التحقيق فيها مع ثلاثة من مشجعي فالنسيا.وقال إن فينيسيوس "لعب مباراة جيدة وكان حاسما وأكثر فاعلية على المرمى وسجل هدفين مهمين للغاية لنا".وعن تقييمه للمباراة قال "كنت أشعر أننا سنخسر لأننا لعبنا بشكل سيئ للغاية في الشوط الأول وفي النهاية تمكنا من الانتفاضة".من جانيه، احتفل البرازيلي فينيسيوس جونيور بمباراته رقم 250 بقميص ريال مدريد بثنائية في مرمى فالنسيا، وانتقد أداء الحكم خيل مانزانو الذي أطلق صافرة النهاية بعد عرضية انتهت بهدف، مشيرا إلى أن الملكي لم ينتصر لأنهم لم يسمحوا له بذلك.وقال اللاعب في تصريحات لقناة ريال مدريد، إنها كانت "مباراة صعبة للغاية، اللعب خارج ملعبنا دائما ما يكون صعبا، لكن بعد تلقي هدفين، تمكنا من التعادل وفي النهاية لم نفز لأنهم لم يسمحوا لنا بذلك".وأبدى فينيسيوس (23 عاما) سعادته بمباراته رقم 250 مع ريال مدريد، وهو ثالث أصغر لاعب سنا يحققها بعد راؤول جونزاليس وإيكر كاسياس.وقال في هذا الصدد: "في الحقيقة إنها فرحة هائلة، لم أتخيل قط أن ألعب هذا العدد من المباريات في مثل هذا العمر. أريد مواصلة صنع التاريخ، وأن أكون من بين الأفضل ومن بين اللاعبين الذين لعبوا فترات طويلة بهذا القميص".وأخيرا، طلب فينيسيوس دعم جماهير ريال مدريد بعد غد الأربعاء في مباراة إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام لايبزج، مبينا "علينا أن نبقى حازمين وأن يقف المشجعين معنا في مباراة مهمة".في السياق ذاته، كشف الحكم مانزانو، أنه أشهر البطاقة الحمراء في وجه جود بيلينجهام عقب انتهاء اللقاء، بسبب توجه اللاعب إليه "بعدوانية والصراخ" قائلا بالإنجليزية "إنه هدف لعين".وأوضح خيل مانثانو في تقرير المباراة "طرد اللاعب بيلينجهام للسبب التالي: "بعد انتهاء اللقاء وبينما كان ما يزال داخل الملعب، توجه ناحيتي بعدوانية وأخذ في الصراخ علي مرددا.. إنه هدف لعين، بالإنجليزية".بينما أنشيلوتي عن لاعبه خلال المؤتمر الصحفي مؤكدا "كان اللاعب واضحا فيما قاله، بالتأكيد كان أسلوبه خشنا بعد الهدف وهو أمر طبيعي بعد كل ما حدث، لكنه لم يوجه أي إهانة على الإطلاق".ووسط حالة من "الصدمة" منذ نهاية المواجهة، تحرك ريال دفاعا عن بيلينجهام.وكشفت مصادر من ريال مدريد، أن النادي يستعد للذهاب إلى لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم من أجل الدفاع عن اللاعب الإنجليزي.ووفقا لصحيفة "ماركا"، فإن اللجنة الفنية للحكام في الدوري الإسباني، لا تفهم كيف أنهى الحكم مانزانو المباراة في هذه اللحظة، وترى أنه أمر غير مقبول.ورغم ذلك، ترى اللجنة الفنية للحكام أن الحكم وتقنية الفيديو قدما مباراة جيدة حتى تلك اللحظة.وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مانزانو قدم في نهاية المباراة أسوأ دقيقة له كحكم، كما أن ما حدث منح ريال مدريد حقا بأن يكون له مطالبات بالتحكيم العادل.وأوضحت أن حتى مشجعي فالنسيا يفهمون غضب اللاعبين والمدربين في ريال مدريد بسبب ما حدث عند إطلاق صافرة النهاية.وحسب الصحيفة، يعلم ريال مدريد ومسؤولوه أنهم وسط معركة عنيفة، ويرون أن ما حدث في الميستايا أكبر فضيحة في السنوات الأخيرة، وأنه سيخلد في تاريخ كرة القدم.وعلى صعيد منفصل، أبدى لاعب ريال مدريد أوريلين تشواميني أسفه لسقوطه أثناء اللعب بكل ثقله على الركبة اليمنى للفرنسي مختار دياخابي لاعب فالنسيا، ما تسبب للأخير في إصابة خطيرة، وتمنى له "الشفاء العاجل".وقعت هذه الحادثة خلال الشوط الثاني، وبينما وضع لاعبو الفريقين أيديهم على رؤوسهم عندما رأوا ساق دياخابي ممدة على العشب، غطى تشواميني وجهه بتأثر شديد بسبب سقوطه الذي أدى لإصابة قلب دفاع "الخفافيش".وعقب الحادثة توجه عدد من لاعبي الريال إلى تشواميني لمواساته، واعتذر اللاعب الفرنسي عندما غادر دياخابي الملعب على محفة، واعتذر لاحقا مرة أخرى على حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي.وكتب تشواميني على منصات التواصل الاجتماعي: "آسف بشدة لما حدث لدياخابي. أتمنى لك الشفاء العاجل".وانتقد اللاعب الفرنسي في تدوينة أخرى أداء الحكم جيل مانزانو، قائلا "هذا أمر مخز".وأثبتت الفحوصات الأولية التي خضع لها دياخابي، أنه يعاني من خلع في الركبة اليمنى، وبهذه الطريقة سيغيب بكل تأكيد حتى نهاية الموسم.ودخل اللاعب المستشفى الليلة الماضية للحصول على قدر أفضل من المراقبة الطبية.وأشار نادي فالنسيا في بيان إلى أن اللاعب ينتظر الخضوع إلى فحوصات جديدة.في الجهة المقابلة، اعتبر روبن باراخا مدرب فالنسيا أن التعادل مع ريال مدريد ليست النتيجة المرضية بالنسبة له، بعد أن قدم فريقه مباراة متكاملة وكان بوسعه الفوز في المنعطف الأخير لو نجح بيتر فدريكو في تحويل أي من الفرصتين اللتين سنحتا له إلى هدف.وقال باراخا: "أعجبني الجزء الأخير من المباراة كثيرا. ضغطنا بقوة وكان بمقدورنا التقدم 3-2. كنا متفوقين في النتيجة لفترات طويلة وسعينا نحو الفوز. كنا نتمنى الخروج بالنقاط الثلاث، لكن كما أقول دوما، يجب تقدير النقاط"، خلال المؤتمر الصحفي عقب لقاء الليلة قبل الماضية.ولم يرغب مدرب فالنسيا في التطرق إلى اللعبة الأخيرة التي أحرز منها بيلينجهام هدفا بعد انتهاء زمن اللقاء، مضيفا أن الحكم فقط هو من يقرر اللعبة الأخيرة في المباراة.وتابع: "كانت مباراة عالية المستوى وحافلة بالتوتر والندية وأعجبتني أشياء كثيرة في فريقي. نفذنا أشياء عديدة على أكمل وجه كي نحرز نقطة. لم يتأخر اللاعبون في بذل الجهد، وعدم منح الفرصة لريال مدريد كي يلتقط أنفاسه. من الطبيعي أن يخلق المنافس ست فرص خطرة ولا يستفيد منها".وأوضح: "يمتلك الريال نقاط قوة عديدة فردية وجماعية، حاولنا ألا نجعل المنافس يلعب بأريحية عن طريق الضغط وغلق المساحات. نشعر أننا نجحنا في كل ذلك. مارسنا الضغط العالي وحافظنا على الإيقاع وتحكمنا في مجريات الأمور، لكننا نتحدث في النهاية عن فريق ذي إمكانات هائلة ويتميز بالخطورة في اللمسات الأخيرة". -(وكالات)