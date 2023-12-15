ساكب على بعد خطوة من التأهل إلى "يد الأولى"

اضافة اعلان

عمان -الغد- بات فريق ساكب على بعد خطوة من التأهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بعد الفوز الكبير الذي حققه على فريق أم جوزة بنتيجة 29-20، في المباراة التي جرت أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات مرحلة الإياب لدوري الدرجة الثانية 2023.واستفاد ساكب كثيرا من خسارة فريق يرموك البقعة أمس بنتيجة 23-24، في المباراة التي أقيمت ايضا في ذات الصالة، ليرتفع رصيد ساكب إلى 8 نقاط، وهو نفس رصيد المتصدر فريق كفرنجة، بينما بقي يرموك البقعة بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، يليه بالمركز الرابع فريق أم جوزة برصيد نقطتين، وبذات الرصيد فريق وادي السير بالمركز الخامس.وتتواصل لقاءات الدوري بعد غد عندما يلتقي فريقا أم جوزة ووادي السير عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا ساكب وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، ويلتقي يوم السبت 23 كانون الأول (ديسمبر) المقبل فريقا أم جوزة ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا وادي السير وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء.ويقام يوم الاثنين 25 من ذات الشهر لقاءان، حيث يلتقي فريقا ساكب ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا أم جوزة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، قبل أن تقام الجولة الأخيرة يوم السبت 25 من ذات الشهر عندما يلتقي فريقا وادي السير وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا يرموك البقعة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، علما بأن كافة لقاءات مرحلة الإياب تقام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.ويتاهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني.