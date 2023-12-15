الجمعة 15 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

ساكب على بعد خطوة من التأهل إلى "يد الأولى"

1702657614020428200
لاعب من فريق وادي السير يسدد على مرمى يرموك البقعة أمس (تصوير: أمجد الطويل)
عمان -الغد- بات فريق ساكب على بعد خطوة من التأهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى لكرة اليد، بعد الفوز الكبير الذي حققه على فريق أم جوزة بنتيجة 29-20، في المباراة التي جرت أمس في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ضمن لقاءات مرحلة الإياب لدوري الدرجة الثانية 2023.اضافة اعلان
واستفاد ساكب كثيرا من خسارة فريق يرموك البقعة أمس بنتيجة 23-24، في المباراة التي أقيمت ايضا في ذات الصالة، ليرتفع رصيد ساكب إلى 8 نقاط، وهو نفس رصيد المتصدر فريق كفرنجة، بينما بقي يرموك البقعة بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط، يليه بالمركز الرابع فريق أم جوزة برصيد نقطتين، وبذات الرصيد فريق وادي السير بالمركز الخامس. 
وتتواصل لقاءات الدوري بعد غد عندما يلتقي فريقا أم جوزة ووادي السير عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا ساكب وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، ويلتقي يوم السبت 23 كانون الأول (ديسمبر) المقبل فريقا أم جوزة ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا وادي السير وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء.
ويقام يوم الاثنين 25 من ذات الشهر لقاءان، حيث يلتقي فريقا ساكب ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا أم جوزة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، قبل أن تقام الجولة الأخيرة يوم السبت 25 من ذات الشهر عندما يلتقي فريقا وادي السير وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا يرموك البقعة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، علما بأن كافة لقاءات مرحلة الإياب تقام في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.
ويتاهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني. 
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1702660903960512400

بدلاء الوحدات يحصدون نقاط سحاب.. والسلط يعود لسكة الانتصارات

منذ 51 دقيقة
1702648003220161900

"الناشئين" يواجه سورية بطموح التأهل ببطولة غرب آسيا اليوم

منذ 53 دقيقة
الاتحاد الأردني لكرة القدم

الهيئة العامة لاتحاد الكرة تجتمع اليوم

منذ 55 دقيقة
GBZx9OPWEAEw0R8

أوراوا ريد الياباني يصعد إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية

منذ1 ساعة
20231122_1700603914-587

الحموي وناشخو يسعيان لمراكز متقدمة في نهائيات كأس الأمم للكارتينغ

منذ1 ساعة
1702645670350088300

شباب الحسين يتفق مع البرازيلي دياز.. جمال يبدع في لبنان

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

الخلاف الأميركي الإسرائيلي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1702601362619989900

لماذا لن تتغير إسرائيل؟

ترجمات |منذ 39 دقيقة
دبابات عسكرية إسرائيلية تقترب من السياج الحدودي مع قطاع غزة، 5 كانون الأول (ديسمبر) 2023 – (المصدر)

فشل إسرائيل في غزة‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
حيدر إبراهيم الغراوي، أمين عام ميليشيا "أنصار الله الأوفياء" العراقية - (أرشيفية)

"أنصار الله الأوفياء" (اللواء 19 في "الحشد الشعبي"): لمحة عامة

ترجمات |13 كانون الأول 2023
أرشيفية

استعادة شعار "من النهر إلى البحر"‏

ترجمات |13 كانون الأول 2023
1702374369975681500

حرب أميركا من أجل الشرق الأوسط الكبير

ترجمات |12 كانون الأول 2023
1702374370025681700

خطر نشوب حرب عالمية ثالثة وضرورة تأسيس منظمة دولية جديدة

ترجمات |12 كانون الأول 2023
 